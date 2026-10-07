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SIX-Handel im Fokus

Schwacher Handel in Zürich: So performt der SMI am Mittag

Schwacher Handel in Zürich: So performt der SMI am Mittag

Das macht das Börsenbarometer in Zürich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
86.12 EUR -1.18 EUR -1.35 %
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Alcon AG
56.20 EUR 0.08 EUR 0.14 %
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Holcim AG
69.36 EUR -1.02 EUR -1.45 %
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Logitech S.A.
90.40 EUR -0.10 EUR -0.11 %
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Novartis AG
128.40 EUR 4.12 EUR 3.32 %
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Partners Group AG
641.20 EUR -8.40 EUR -1.29 %
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Richemont
185.25 EUR -0.60 EUR -0.32 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
382.90 EUR 9.50 EUR 2.54 %
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Sandoz
76.38 EUR 2.40 EUR 3.24 %
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Sika AG
186.10 EUR -4.15 EUR -2.18 %
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Swiss Re AG
154.80 EUR 2.80 EUR 1.84 %
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UBS
42.20 EUR -0.90 EUR -2.09 %
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Indizes
SMI
13,808.42 CHF 19.49 CHF 0.14 %
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Um 12:08 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,15 Prozent schwächer bei 13.767,95 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,562 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,196 Prozent schwächer bei 13.761,96 Punkten, nach 13.788,93 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 13.751,01 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 13.844,10 Punkten.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang Gewinne von 0,570 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, wies der SMI einen Wert von 14.279,38 Punkten auf. Der SMI lag vor drei Monaten, am 07.07.2026, bei 14.360,45 Punkten. Der SMI stand noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, bei 12.521,79 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,93 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 14.669,51 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12.053,51 Punkten.

Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Roche (+ 1,26 Prozent auf 354,20 CHF), Sandoz (+ 1,20 Prozent auf 70,60 CHF), Novartis (+ 1,08 Prozent auf 118,44 CHF), Alcon (+ 0,19 Prozent auf 52,78 CHF) und Sika (+ 0,11 Prozent auf 175,70 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Richemont (-2,66 Prozent auf 170,20 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,74 Prozent auf 81,14 CHF), Holcim (-1,64 Prozent auf 64,76 CHF), UBS (-1,38 Prozent auf 40,01 CHF) und Logitech (-1,29 Prozent auf 83,94 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 711.217 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 297,079 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,49 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG

Information

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