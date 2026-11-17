SPI im Blick

SPI-Handel heute.

Am Dienstag sinkt der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,63 Prozent auf 21.211,08 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,677 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,294 Prozent auf 21.283,14 Punkte an der Kurstafel, nach 21.346,00 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 21.201,26 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 21.292,19 Punkten lag.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, erreichte der SPI einen Stand von 20.288,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, wurde der SPI mit 20.181,31 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, bewegte sich der SPI bei 17.318,97 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 16,27 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 21.440,74 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16.847,58 Punkte.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Schlatter Industries (+ 7,29 Prozent auf 20,60 CHF), Curatis (+ 6,31 Prozent auf 16,00 CHF), GAM (+ 2,75 Prozent auf 0,06 CHF), Molecular Partners (+ 2,23 Prozent auf 2,29 CHF) und DocMorris (+ 2,05 Prozent auf 18,45 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Highlight Event and Entertainment (-16,92 Prozent auf 4,32 CHF), Addex Therapeutics (-11,49 Prozent auf 0,03 CHF), WISeQey (-5,63 Prozent auf 6,20 USD), Tecan (N) (-3,94 Prozent auf 239,00 CHF) und Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-3,48 Prozent auf 26,35 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 664.977 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 354,756 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Mit 8,20 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Bellevue-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net