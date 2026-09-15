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Schwacher Handel in Zürich: SPI beendet die Dienstagssitzung im Minus

Schwacher Handel in Zürich: SPI beendet die Dienstagssitzung im Minus

Der SPI zeigte sich schlussendlich im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASMALLWORLD AG
0.54 EUR 0.00 EUR 0.94 %
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Barry Callebaut AG (N)
1,158.00 EUR 9.00 EUR 0.78 %
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BioVersys
29.00 EUR 1.40 EUR 5.07 %
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BVZ AG
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EvoNext Holdings AG
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Idorsia AG
5.29 EUR 0.05 EUR 0.95 %
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Kudelski S.A. (I)
1.01 EUR 0.12 EUR 13.48 %
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Kuros (Kuros Biosciences)
18.16 EUR -0.08 EUR -0.44 %
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Medacta
115.00 EUR -6.00 EUR -4.96 %
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Roche Holding AG (Inhaberaktie)
388.80 EUR 0.60 EUR 0.15 %
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Tecan (N)
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Temenos AG
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UBS
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Vetropack Holding AG Act nom -A-
23.00 EUR 0.20 EUR 0.88 %
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Indizes
SPI
19,455.24 CHF -83.38 CHF -0.43 %
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Am Dienstag bewegte sich der SPI via SIX zum Handelsschluss 0,43 Prozent leichter bei 19.455,24 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,391 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,569 Prozent auf 19.427,41 Punkte an der Kurstafel, nach 19.538,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 19.475,36 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19.284,79 Zählern.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20.310,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, wies der SPI einen Wert von 19.373,11 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, wies der SPI 16.887,45 Punkte auf.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,65 Prozent zu. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20.636,94 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16.847,58 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell ASMALLWORLD (+ 9,73 Prozent auf 0,62 CHF), Tecan (N) (+ 6,80 Prozent auf 210,40 CHF), BVZ (+ 4,73 Prozent auf 1.550,00 CHF), Kudelski (+ 4,72 Prozent auf 1,33 CHF) und BioVersys (+ 4,44 Prozent auf 28,20 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Kuros (Kuros Biosciences) (-5,38 Prozent auf 16,88 CHF), Temenos (-5,17 Prozent auf 67,90 CHF), Idorsia (-4,80 Prozent auf 4,76 CHF), Vetropack A (-4,61 Prozent auf 20,70 CHF) und Medacta (-4,16 Prozent auf 110,60 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 7.856.798 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 297,618 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Im SPI weist die EvoNext-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

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01.09.26 UBS Outperform RBC Capital Markets
31.08.26 UBS Buy Jefferies & Company Inc.
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10.08.26 UBS Neutral Goldman Sachs Group Inc.

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