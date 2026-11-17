SPI im Fokus

Der SPI fällt am zweiten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zurück.

Am Dienstag tendiert der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,32 Prozent leichter bei 21.277,71 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,677 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 21.283,14 Zählern und damit 0,294 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (21.346,00 Punkte).

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 21.277,71 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 21.283,14 Punkten lag.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 20.288,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, betrug der SPI-Kurs 20.181,31 Punkte. Der SPI lag vor einem Jahr, am 17.11.2025, bei 17.318,97 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 16,64 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 21.440,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Punkten markiert.

Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell GAM (+ 2,75 Prozent auf 0,06 CHF), Richemont (+ 1,32 Prozent auf 176,25 CHF), Investis (+ 1,04 Prozent auf 146,00 CHF), Bell (+ 0,76 Prozent auf 266,00 CHF) und Luzerner Kantonalbank (+ 0,75 Prozent auf 135,00 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil Highlight Event and Entertainment (-16,92 Prozent auf 4,32 CHF), WISeQey (-5,63 Prozent auf 6,20 USD), Molecular Partners (-4,02 Prozent auf 2,15 CHF), SKAN (-3,65 Prozent auf 66,00 CHF) und BioVersys (-3,48 Prozent auf 22,20 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 150.886 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 354,756 Mrd. Euro.

SPI-Fundamentaldaten

Die EvoNext-Aktie präsentiert mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Bellevue-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,20 Prozent gelockt.

Redaktion Finanzen.net