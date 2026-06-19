DAX24.840 -1,2%Est506.235 -1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1200 -4,1%Nas26.167 -1,3%Bitcoin54.641 -2,4%Euro1,1400 -0,2%Öl77,87 -0,4%Gold4.128 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Microsoft 870747 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 BMW 519000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Brenntag hebt Prognose an -- Hyperscaler-Aktien unter Druck -- SpaceX, Infineon, ASML, Novo Nordisk, RWE, Rheinmetall, D-Wave, IonQ, Rigetti Computing, Tencent im Fokus
Top News
KI statt Games? Ausstieg aus japanischen Spielestudio-Beteiligungen schickt Tencent-Aktie gen Süden KI statt Games? Ausstieg aus japanischen Spielestudio-Beteiligungen schickt Tencent-Aktie gen Süden
Vossloh: Daher weht jetzt der Wind Vossloh: Daher weht jetzt der Wind
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursentwicklung im Fokus

Schwacher Handel in Zürich: SPI verbucht Abschläge

23.06.26 12:25 Uhr
Schwacher Handel in Zürich: SPI verbucht Abschläge | finanzen.net

Der SPI kommt am Dienstagmittag nicht vom Fleck.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addex Therapeutics Ltd.
0,05 CHF 0,00 CHF 5,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Adval Tech AG
44,00 CHF -3,40 CHF -7,17%
Charts|News|Analysen
Arbonia AG
3,66 CHF 0,13 CHF 3,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Comet Holding AG
403,00 CHF -34,00 CHF -7,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Curatis AG
23,20 CHF -0,80 CHF -3,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EvoNext Holdings AG
1,78 CHF 0,04 CHF 2,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Highlight Event and Entertainment AG
5,30 CHF -0,90 CHF -14,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Idorsia AG
5,85 CHF 0,08 CHF 1,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Komax AG
45,95 CHF -4,15 CHF -8,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lonza AG (N)
512,00 CHF 11,60 CHF 2,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
MindMaze Therapeutics
0,24 CHF 0,01 CHF 4,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Roche Holding AG (Inhaberaktie)
329,40 CHF 5,20 CHF 1,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
VAT
661,80 CHF -45,00 CHF -6,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SPI
19.517,5 PKT -53,3 PKT -0,27%
Charts|News|Analysen

Um 12:09 Uhr sinkt der SPI im SIX-Handel um 0,10 Prozent auf 19.550,90 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,412 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,543 Prozent auf 19.464,54 Punkte an der Kurstafel, nach 19.570,81 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 19.562,14 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19.464,54 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 19.052,12 Punkten. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 23.03.2026, mit 17.311,06 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 23.06.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16.422,60 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,17 Prozent nach oben. Bei 19.570,81 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Zählern registriert.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Addex Therapeutics (+ 5,53 Prozent auf 0,05 CHF), Arbonia (+ 3,25 Prozent auf 3,65 CHF), Lonza (+ 2,48 Prozent auf 512,80 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 2,39 Prozent auf 0,24 CHF) und EvoNext (+ 2,30 Prozent auf 1,78 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Highlight Event and Entertainment (-14,52 Prozent auf 5,30 CHF), Comet (-7,73 Prozent auf 403,20 CHF), Adval Tech (-7,17 Prozent auf 44,00 CHF), Komax (-7,09 Prozent auf 46,55 CHF) und VAT (-6,14 Prozent auf 663,40 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI ist die Idorsia-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 840.394 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 279,874 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Unter den SPI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)

DatumRatingAnalyst
25.02.2013Roche kaufenS&P Equity Research
22.02.2013Roche haltenCitigroup Corp.
05.02.2013Roche haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
01.02.2013Roche kaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2013Roche kaufenBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
25.02.2013Roche kaufenS&P Equity Research
01.02.2013Roche kaufenJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2013Roche kaufenBarclays Capital
30.01.2013Roche kaufenS&P Equity Research
28.01.2013Roche kaufenS&P Equity Research
DatumRatingAnalyst
22.02.2013Roche haltenCitigroup Corp.
05.02.2013Roche haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
11.12.2012Roche haltenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
05.11.2012Roche neutralCitigroup Corp.
18.10.2012Roche haltenHamburger Sparkasse AG (Haspa)
DatumRatingAnalyst
17.10.2007Roche reduzierenIndependent Research GmbH
14.08.2007Roche reduzierenIndependent Research GmbH
19.07.2007Roche reduzierenIndependent Research
12.07.2007Roche reduzierenIndependent Research
19.04.2007Roche reduzierenIndependent Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche Holding AG (Inhaberaktie) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen