Schwacher Handel in Zürich: SPI verbucht Abschläge

Kursentwicklung im Fokus

Der SPI kommt am Dienstagmittag nicht vom Fleck.

Um 12:09 Uhr sinkt der SPI im SIX-Handel um 0,10 Prozent auf 19.550,90 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,412 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,543 Prozent auf 19.464,54 Punkte an der Kurstafel, nach 19.570,81 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 19.562,14 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19.464,54 Punkten lag.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 19.052,12 Punkten. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 23.03.2026, mit 17.311,06 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 23.06.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16.422,60 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,17 Prozent nach oben. Bei 19.570,81 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.847,58 Zählern registriert.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Addex Therapeutics (+ 5,53 Prozent auf 0,05 CHF), Arbonia (+ 3,25 Prozent auf 3,65 CHF), Lonza (+ 2,48 Prozent auf 512,80 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 2,39 Prozent auf 0,24 CHF) und EvoNext (+ 2,30 Prozent auf 1,78 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Highlight Event and Entertainment (-14,52 Prozent auf 5,30 CHF), Comet (-7,73 Prozent auf 403,20 CHF), Adval Tech (-7,17 Prozent auf 44,00 CHF), Komax (-7,09 Prozent auf 46,55 CHF) und VAT (-6,14 Prozent auf 663,40 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI ist die Idorsia-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 840.394 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 279,874 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Fokus

Unter den SPI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net