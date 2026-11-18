Index-Performance im Blick

So bewegt sich der LUS-DAX am Mittwochmittag.

Am Mittwoch geht es im LUS-DAX um 12:22 Uhr via XETRA um 0,18 Prozent auf 26.060,00 Punkte nach unten.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25.988,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 26.134,00 Punkten.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, einen Stand von 25.475,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 26.135,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 23.185,00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6,08 Prozent nach oben. Bei 27.000,00 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21.861,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 3,22 Prozent auf 129,02 EUR), Infineon (+ 3,15 Prozent auf 50,22 EUR), Vonovia SE (+ 1,75 Prozent auf 17,11 EUR), Bayer (+ 1,14 Prozent auf 56,78 EUR) und Symrise (+ 1,14 Prozent auf 96,04 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen derweil Deutsche Telekom (-1,25 Prozent auf 26,78 EUR), Siemens (-1,20 Prozent auf 266,55 EUR), Deutsche Bank (-1,20 Prozent auf 30,57 EUR), BASF (-1,11 Prozent auf 51,66 EUR) und adidas (-1,09 Prozent auf 171,85 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.744.904 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 240,927 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

2026 verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,57 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion Finanzen.net