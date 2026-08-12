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Kursentwicklung im Fokus

Schwacher Handel: LUS-DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Schwacher Handel: LUS-DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Zum Handelsschluss agierten die Anleger in Frankfurt vorsichtiger.

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Schlussendlich schloss der LUS-DAX den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 26.315,00 Punkten ab.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 26.485,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26.277,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 13.07.2026, den Stand von 24.980,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, stand der LUS-DAX bei 24.239,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24.207,00 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,12 Prozent. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.576,00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21.861,50 Punkten.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Continental (+ 2,95 Prozent auf 70,46 EUR), RWE (+ 2,64 Prozent auf 59,14 EUR), QIAGEN (+ 1,67 Prozent auf 37,66 EUR), Commerzbank (+ 1,22 Prozent auf 39,86 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,96 Prozent auf 28,42 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen BASF (-2,15 Prozent auf 50,17 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,61 Prozent auf 45,44 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,25 Prozent auf 72,94 EUR), Daimler Truck (-1,05 Prozent auf 45,05 EUR) und BMW (-0,94 Prozent auf 58,76 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die EON SE-Aktie aufweisen. 4.414.197 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 213,625 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,38 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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10.08.26 Deutsche Telekom Overweight Barclays Capital
07.08.26 Deutsche Telekom Buy UBS AG
06.08.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
06.08.26 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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