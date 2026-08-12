Schwacher Handel: LUS-DAX beendet die Sitzung weit in der Verlustzone

Kursentwicklung im Fokus

13.08.26 17:57 Uhr

Zum Handelsschluss agierten die Anleger in Frankfurt vorsichtiger.

Schlussendlich schloss der LUS-DAX den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 26.315,00 Punkten ab.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 26.485,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26.277,00 Punkten lag.

LUS-DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 13.07.2026, den Stand von 24.980,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, stand der LUS-DAX bei 24.239,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24.207,00 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,12 Prozent. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26.576,00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21.861,50 Punkten.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Continental (+ 2,95 Prozent auf 70,46 EUR), RWE (+ 2,64 Prozent auf 59,14 EUR), QIAGEN (+ 1,67 Prozent auf 37,66 EUR), Commerzbank (+ 1,22 Prozent auf 39,86 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,96 Prozent auf 28,42 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen BASF (-2,15 Prozent auf 50,17 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,61 Prozent auf 45,44 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,25 Prozent auf 72,94 EUR), Daimler Truck (-1,05 Prozent auf 45,05 EUR) und BMW (-0,94 Prozent auf 58,76 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die EON SE-Aktie aufweisen. 4.414.197 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 213,625 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Titel im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,38 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net