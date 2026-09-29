Schwacher Handel: LUS-DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

XETRA-Handel im Blick

29.09.26 17:57 Uhr

Der LUS-DAX gab sich zum Handelsende schwächer.

Am Dienstag tendierte der LUS-DAX via XETRA letztendlich 0,47 Prozent schwächer bei 25.379,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 25.336,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25.614,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 29.08.2026, lag der LUS-DAX noch bei 26.564,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24.734,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, bei 23.741,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 3,31 Prozent zu Buche. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26.616,00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21.861,50 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 4,83 Prozent auf 59,30 EUR), Siemens Energy (+ 3,51 Prozent auf 145,82 EUR), Vonovia SE (+ 2,05 Prozent auf 17,41 EUR), Siemens (+ 1,27 Prozent auf 282,00 EUR) und Heidelberg Materials (+ 0,84 Prozent auf 144,50 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Fresenius SE (-4,87 Prozent auf 44,20 EUR), Bayer (-3,78 Prozent auf 48,88 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,16 Prozent auf 39,20 EUR), Daimler Truck (-1,98 Prozent auf 42,16 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,85 Prozent auf 40,67 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 6.748.988 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 214,589 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,22 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net