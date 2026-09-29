DAX 25.399 +0,1%ESt50 6.320 +0,3%MSCI World 4.923 -0,7%Top 10 Crypto 11,35 +2,9%Nas 26.755 -0,2%Bitcoin 73.497 +0,1%Euro 1,1316 -0,5%Öl 103,6 -1,6%Gold 4.145 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
XETRA-Handel im Blick

Schwacher Handel: LUS-DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Schwacher Handel: LUS-DAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

Der LUS-DAX gab sich zum Handelsende schwächer.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
48.85 EUR -1.87 EUR -3.69 %
Charts | News | Analysen
Daimler Truck
42.17 EUR -1.04 EUR -2.41 %
Charts | News | Analysen
Deutsche Telekom AG
26.43 EUR -0.29 EUR -1.09 %
Charts | News | Analysen
Fresenius Medical Care (FMC) St.
39.75 EUR -0.71 EUR -1.75 %
Charts | News | Analysen
Fresenius SE & Co. KGaA
44.08 EUR -2.61 EUR -5.59 %
Charts | News | Analysen
Heidelberg Materials
144.80 EUR 0.70 EUR 0.49 %
Charts | News | Analysen
Henkel KGaA Vz.
73.44 EUR -0.58 EUR -0.78 %
Charts | News | Analysen
Infineon AG
59.18 EUR 1.88 EUR 3.28 %
Charts | News | Analysen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.50 EUR -1.25 EUR -2.99 %
Charts | News | Analysen
SAP SE
184.62 EUR 1.12 EUR 0.61 %
Charts | News | Analysen
Siemens AG
281.90 EUR 1.95 EUR 0.70 %
Charts | News | Analysen
Siemens Energy AG
145.50 EUR 3.32 EUR 2.34 %
Charts | News | Analysen
Volkswagen (VW) AG Vz.
71.40 EUR 0.38 EUR 0.54 %
Charts | News | Analysen
Vonovia SE
17.43 EUR 0.31 EUR 1.81 %
Charts | News | Analysen
Indizes
L&S DAX Indikation
25,361.00 EUR -137.00 EUR -0.54 %
News | Analysen

Am Dienstag tendierte der LUS-DAX via XETRA letztendlich 0,47 Prozent schwächer bei 25.379,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 25.336,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25.614,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 29.08.2026, lag der LUS-DAX noch bei 26.564,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 24.734,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, bei 23.741,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 3,31 Prozent zu Buche. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26.616,00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21.861,50 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 4,83 Prozent auf 59,30 EUR), Siemens Energy (+ 3,51 Prozent auf 145,82 EUR), Vonovia SE (+ 2,05 Prozent auf 17,41 EUR), Siemens (+ 1,27 Prozent auf 282,00 EUR) und Heidelberg Materials (+ 0,84 Prozent auf 144,50 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich hingegen Fresenius SE (-4,87 Prozent auf 44,20 EUR), Bayer (-3,78 Prozent auf 48,88 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-3,16 Prozent auf 39,20 EUR), Daimler Truck (-1,98 Prozent auf 42,16 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,85 Prozent auf 40,67 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 6.748.988 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 214,589 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4,22 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

Aktuelle Infineon Aktie News

Werbung

Infineon Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 Infineon Outperform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.