Schwacher Handel: LUS-DAX verliert

LUS-DAX-Kursentwicklung

15.10.26 12:25 Uhr

Der LUS-DAX zeigt sich derzeit mit negativen Notierungen.

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0,21 Prozent tiefer bei 25.187,00 Punkten.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 25.306,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25.121,00 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat, am 15.09.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25.444,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 15.07.2026, bei 24.992,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24.134,00 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,53 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 26.616,00 Punkte. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Scout24 (+ 3,93 Prozent auf 76,70 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,85 Prozent auf 26,00 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,32 Prozent auf 39,22 EUR), Rheinmetall (+ 2,13 Prozent auf 1.004,20 EUR) und Zalando (+ 1,88 Prozent auf 24,41 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Infineon (-7,86 Prozent auf 51,00 EUR), Siemens Energy (-6,51 Prozent auf 126,48 EUR), Siemens (-2,87 Prozent auf 267,15 EUR), HOCHTIEF (-2,36 Prozent auf 373,00 EUR) und Brenntag SE (-1,61 Prozent auf 63,46 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 3.649.068 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 227,701 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,79 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net