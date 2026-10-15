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LUS-DAX-Kursentwicklung

Schwacher Handel: LUS-DAX verliert

Schwacher Handel: LUS-DAX verliert

Der LUS-DAX zeigt sich derzeit mit negativen Notierungen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
64.36 EUR 0.48 EUR 0.75 %
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Deutsche Telekom AG
25.99 EUR 0.65 EUR 2.57 %
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Fresenius Medical Care (FMC) St.
39.08 EUR 1.58 EUR 4.21 %
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Henkel KGaA Vz.
76.88 EUR 0.20 EUR 0.26 %
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HOCHTIEF AG
372.60 EUR -9.40 EUR -2.46 %
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Infineon AG
50.90 EUR -3.81 EUR -6.96 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.06 EUR 0.56 EUR 1.43 %
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Rheinmetall AG
1,007.60 EUR 25.70 EUR 2.62 %
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SAP SE
199.04 EUR 2.10 EUR 1.07 %
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Scout24
73.45 EUR -1.40 EUR -1.87 %
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Siemens AG
268.95 EUR -5.40 EUR -1.97 %
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Siemens Energy AG
127.06 EUR -8.22 EUR -6.08 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
66.64 EUR -0.38 EUR -0.57 %
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Zalando
23.70 EUR -0.12 EUR -0.50 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
25,184.00 EUR -55.00 EUR -0.22 %
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Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0,21 Prozent tiefer bei 25.187,00 Punkten.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 25.306,00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25.121,00 Punkten.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Vor einem Monat, am 15.09.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 25.444,00 Punkten. Der LUS-DAX stand vor drei Monaten, am 15.07.2026, bei 24.992,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24.134,00 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,53 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 26.616,00 Punkte. Bei 21.861,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Scout24 (+ 3,93 Prozent auf 76,70 EUR), Deutsche Telekom (+ 2,85 Prozent auf 26,00 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,32 Prozent auf 39,22 EUR), Rheinmetall (+ 2,13 Prozent auf 1.004,20 EUR) und Zalando (+ 1,88 Prozent auf 24,41 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Infineon (-7,86 Prozent auf 51,00 EUR), Siemens Energy (-6,51 Prozent auf 126,48 EUR), Siemens (-2,87 Prozent auf 267,15 EUR), HOCHTIEF (-2,36 Prozent auf 373,00 EUR) und Brenntag SE (-1,61 Prozent auf 63,46 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 3.649.068 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 227,701 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,79 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
08.10.26 Siemens Energy Halten DZ BANK
02.10.26 Siemens Energy Outperform RBC Capital Markets
01.10.26 Siemens Energy Buy Deutsche Bank AG
25.09.26 Siemens Energy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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