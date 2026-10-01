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Index im Fokus

Schwacher Handel: LUS-DAX zum Handelsstart schwächer

Schwacher Handel: LUS-DAX zum Handelsstart schwächer

Der LUS-DAX setzt am vierten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
144.80 EUR -1.60 EUR -1.09 %
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Bayer
46.91 EUR -0.86 EUR -1.80 %
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Commerzbank
39.53 EUR -0.47 EUR -1.18 %
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Continental AG
67.30 EUR -0.76 EUR -1.12 %
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Deutsche Bank AG
31.40 EUR -0.28 EUR -0.90 %
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Henkel KGaA Vz.
72.50 EUR -1.18 EUR -1.60 %
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Infineon AG
60.61 EUR 1.30 EUR 2.19 %
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Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
40.40 EUR -0.32 EUR -0.80 %
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MTU Aero Engines AG
371.00 EUR -2.20 EUR -0.59 %
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SAP SE
181.96 EUR -2.38 EUR -1.29 %
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Scout24
66.95 EUR -0.65 EUR -0.96 %
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Siemens AG
276.00 EUR -0.60 EUR -0.22 %
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Siemens Energy AG
144.14 EUR 1.34 EUR 0.94 %
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Volkswagen (VW) AG Vz.
70.08 EUR -0.24 EUR -0.34 %
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Vonovia SE
16.63 EUR -0.36 EUR -2.12 %
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Indizes
L&S DAX Indikation
24,863.00 EUR -253.00 EUR -1.01 %
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Am Donnerstag verbucht der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0,90 Prozent auf 24.889,00 Punkte.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24.889,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25.118,00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 01.09.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25.833,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 24.999,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 24.225,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,31 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 26.616,00 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 21.861,50 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit Infineon (+ 3,31 Prozent auf 61,47 EUR), Continental (+ 2,06 Prozent auf 68,50 EUR), Siemens Energy (+ 1,19 Prozent auf 144,30 EUR), Scout24 (+ 0,67 Prozent auf 67,45 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,64 Prozent auf 377,00 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil SAP SE (-1,76 Prozent auf 182,40 EUR), Commerzbank (-1,66 Prozent auf 39,64 EUR), Bayer (-1,46 Prozent auf 47,25 EUR), adidas (-1,45 Prozent auf 143,20 EUR) und Deutsche Bank (-1,41 Prozent auf 31,42 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Vonovia SE-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1.114.989 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX mit 214,959 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Titel im Fokus

Im LUS-DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,66 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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