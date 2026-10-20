Schwacher Handel: MDAX am Dienstagnachmittag im Minus

MDAX-Kursentwicklung

20.10.26 15:57 Uhr

Der MDAX bewegt sich am Nachmittag im Minus.

Am Dienstag notiert der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA 1,26 Prozent leichter bei 30.128,74 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 341,034 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,526 Prozent tiefer bei 30.352,63 Punkten in den Dienstagshandel, nach 30.513,26 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 29.954,08 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30.386,33 Punkten lag.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31.083,97 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 20.07.2026, den Wert von 31.680,71 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 20.10.2025, den Stand von 30.209,22 Punkten.

Der Index büßte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,75 Prozent ein. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell TAG Immobilien (+ 3,19 Prozent auf 10,67 EUR), Porsche vz (+ 1,33 Prozent auf 42,54 EUR), AUMOVIO (+ 1,26 Prozent auf 36,15 EUR), IONOS (+ 1,03 Prozent auf 35,16 EUR) und Sartorius vz (+ 0,84 Prozent auf 262,60 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil AIXTRON SE (-6,53 Prozent auf 30,63 EUR), Siltronic (-6,31 Prozent auf 62,35 EUR), DEUTZ (-5,24 Prozent auf 10,13 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,11 Prozent auf 52,95 EUR) und Aurubis (-4,82 Prozent auf 142,30 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1.371.767 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 37,132 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 4,28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 9,38 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net