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Index-Performance im Fokus

Schwacher Handel: MDAX fällt zum Handelsende

Schwacher Handel: MDAX fällt zum Handelsende

So bewegte sich der MDAX am ersten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AUTO1
15.70 EUR -0.90 EUR -5.42 %
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CTS Eventim
58.35 EUR 1.30 EUR 2.28 %
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flatexDEGIRO AG
28.00 EUR -0.48 EUR -1.69 %
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freenet AG
23.14 EUR 0.06 EUR 0.26 %
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HENSOLDT
80.82 EUR -3.56 EUR -4.22 %
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JENOPTIK AG
42.38 EUR -0.22 EUR -0.52 %
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Lufthansa AG
7.56 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Nemetschek SE
63.85 EUR 0.30 EUR 0.47 %
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Nordex AG
37.10 EUR -0.22 EUR -0.59 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
43.09 EUR 0.03 EUR 0.07 %
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Porsche Automobil Holding SE
24.58 EUR -0.02 EUR -0.08 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
73.55 EUR 0.10 EUR 0.14 %
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thyssenkrupp AG
13.77 EUR 0.04 EUR 0.29 %
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TKMS thyssenkrupp Marine Systems
79.00 EUR -1.30 EUR -1.62 %
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TUI AG
6.86 EUR 0.16 EUR 2.36 %
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Indizes
MDAX
30,682.12 EUR 255.14 EUR 0.84 %
News | Analysen

Der MDAX ging nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 30.429,58 Punkten aus dem Handel. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 337,643 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,005 Prozent auf 30.451,55 Punkte an der Kurstafel, nach 30.450,00 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30.298,35 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30.527,78 Zählern.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 32.355,32 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, betrug der MDAX-Kurs 32.994,37 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wurde der MDAX mit 30.936,49 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 1,78 Prozent zurück. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Zählern erreicht.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Nemetschek SE (+ 4,31 Prozent auf 64,10 EUR), flatexDEGIRO (+ 4,18 Prozent auf 28,44 EUR), HENSOLDT (+ 4,08 Prozent auf 82,58 EUR), CTS Eventim (+ 3,97 Prozent auf 57,65 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3,46 Prozent auf 80,70 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,81 Prozent auf 73,30 EUR), AUTO1 (-4,68 Prozent auf 15,70 EUR), JENOPTIK (-3,51 Prozent auf 42,30 EUR), Nordex (-3,18 Prozent auf 37,16 EUR) und TUI (-2,47 Prozent auf 6,73 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 4.642.583 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 38,472 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Im MDAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09:16 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
24.09.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
04.09.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.08.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
19.08.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital

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