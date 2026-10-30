Schwacher Handel: MDAX gibt schlussendlich nach

Index im Fokus

30.10.26 17:57 Uhr

Der MDAX zeigte sich letztendlich im Minus.

Der MDAX verlor im XETRA-Handel zum Handelsende 1,13 Prozent auf 30.451,54 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 342,208 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,177 Prozent schwächer bei 30.744,04 Punkten, nach 30.798,65 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 30.766,28 Punkte, das Tagestief hingegen 30.384,85 Zähler.

MDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 1,72 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 30.09.2026, stand der MDAX noch bei 30.842,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, wies der MDAX einen Stand von 32.216,66 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, wies der MDAX einen Wert von 29.884,31 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1,70 Prozent abwärts. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell PUMA SE (+ 5,59 Prozent auf 26,62 EUR), Ströer SE (+ 2,35 Prozent auf 38,26 EUR), CTS Eventim (+ 2,12 Prozent auf 64,90 EUR), Nemetschek SE (+ 1,91 Prozent auf 74,80 EUR) und Porsche vz (+ 1,30 Prozent auf 46,72 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Siltronic (-7,54 Prozent auf 58,25 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7,36 Prozent auf 50,95 EUR), DEUTZ (-7,09 Prozent auf 9,44 EUR), Elmos Semiconductor (-6,92 Prozent auf 121,00 EUR) und Bechtle (-5,95 Prozent auf 33,50 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 3.500.738 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 41,082 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Im MDAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Aroundtown SA lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,41 Prozent.

Redaktion Finanzen.net