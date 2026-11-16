Schwacher Handel: MDAX notiert zum Ende des Montagshandels im Minus

MDAX im Blick

Der MDAX zeigte sich am ersten Tag der Woche in Rot.

Am Montag ging es im MDAX via XETRA schlussendlich um 0,50 Prozent auf 30.545,76 Punkte abwärts. Die MDAX-Mitglieder sind damit 345,146 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,022 Prozent schwächer bei 30.693,08 Punkten, nach 30.699,96 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Montag bei 30.529,13 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30.798,46 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 16.10.2026, wurde der MDAX mit 30.656,65 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Stand von 32.464,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, stand der MDAX bei 29.412,36 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,40 Prozent abwärts. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 33.547,52 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 26.803,25 Punkte.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell K+S (+ 2,13 Prozent auf 12,97 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 1,33 Prozent auf 76,00 EUR), Talanx (+ 1,20 Prozent auf 134,80 EUR), Nemetschek SE (+ 0,94 Prozent auf 64,20 EUR) und Lufthansa (+ 0,84 Prozent auf 8,92 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil Bechtle (-4,55 Prozent auf 32,32 EUR), Porsche vz (-2,86 Prozent auf 44,10 EUR), AIXTRON SE (-2,83 Prozent auf 31,23 EUR), thyssenkrupp (-2,56 Prozent auf 11,82 EUR) und AUTO1 (-2,54 Prozent auf 14,61 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 3.607.883 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 40,517 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

MDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die TUI-Aktie weist mit 5,55 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net