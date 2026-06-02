Schwacher Handel: NASDAQ 100 am Donnerstagnachmittag leichter

Kursentwicklung

Der NASDAQ 100 verzeichnet am vierten Tag der Woche Verluste.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,22 Prozent leichter bei 30.503,74 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,30 Prozent tiefer bei 30.174,59 Punkten in den Handel, nach 30.571,24 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tagestief bei 30.092,24 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30.506,03 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,688 Prozent. Noch vor einem Monat, am 04.05.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 27.651,82 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 04.03.2026, einen Stand von 25.093,68 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 04.06.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 21.721,92 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 21,02 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 30.762,20 Punkten. Bei 22.841,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Marvell Technology (+ 4,43 Prozent auf 315,00 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 3,86 Prozent auf 369,42 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 3,78 Prozent auf 372,56 USD), Paccar (+ 2,99 Prozent auf 117,80 USD) und Cintas (+ 2,86 Prozent auf 179,71 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen Broadcom (-12,05 Prozent auf 421,46 USD), Micron Technology (-5,20 Prozent auf 1.023,46 USD), Arm (-4,83 Prozent auf 391,92 USD), CrowdStrike (-4,71 Prozent auf 712,41 USD) und QUALCOMM (-3,56 Prozent auf 241,11 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 18.615.102 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,644 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

2026 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net