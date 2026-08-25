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Schwacher Handel: NASDAQ 100 am Mittwochmittag schwächer

Schwacher Handel: NASDAQ 100 am Mittwochmittag schwächer

So bewegt sich der NASDAQ 100 am Mittwoch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Comcast Corp. (Class A)
22.96 EUR -0.11 EUR -0.48 %
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163.56 EUR 5.20 EUR 3.28 %
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Intuit Inc.
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Kraft Heinz Company
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Lumentum Holdings Inc
809.90 EUR 68.80 EUR 9.28 %
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NVIDIA Corp.
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Seagate Technology
718.00 EUR 18.00 EUR 2.57 %
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Western Digital Corp.
402.65 EUR 29.50 EUR 7.91 %
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Indizes
NASDAQ 100
29,224.52 USD 15.29 USD 0.05 %
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Am Mittwoch notiert der NASDAQ 100 um 17:57 Uhr via NASDAQ 0,11 Prozent tiefer bei 29.176,95 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,269 Prozent auf 29.130,77 Punkte an der Kurstafel, nach 29.209,23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29.096,84 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29.264,87 Zählern.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ 100 bereits um 0,283 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, einen Stand von 28.128,34 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 30.001,32 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 26.08.2025, mit 23.525,29 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 15,75 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Lumentum (+ 4,17 Prozent auf 922,50 USD), Western Digital (+ 4,03 Prozent auf 468,90 USD), Seagate Technology (+ 3,47 Prozent auf 850,22 USD), Datadog A (+ 2,95 Prozent auf 229,57 USD) und Fortinet (+ 2,22 Prozent auf 157,07 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Ferrovial International SE Registered (-4,92 Prozent auf 59,93 USD), Intuit (-4,32 Prozent auf 342,02 USD), Kraft Heinz Company (-3,40 Prozent auf 24,46 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,35 Prozent auf 122,58 USD) und Nebius (-2,80 Prozent auf 215,76 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 6.789.619 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,325 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,72 zu Buche schlagen. Mit 6,33 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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20.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
11.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
03.08.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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