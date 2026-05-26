Schwacher Handel: NASDAQ 100 am Nachmittag im freien Fall

NASDAQ 100-Kursentwicklung

Der NASDAQ 100 bricht heute massiv ein.

Der NASDAQ 100 bewegt sich im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 3,02 Prozent schwächer bei 29.429,96 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 3,22 Prozent tiefer bei 29.369,25 Punkten, nach 30.347,08 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 29.748,72 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 29.310,12 Punkten.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, stand der NASDAQ 100 bei 29.481,64 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 23.03.2026, den Wert von 24.188,59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.06.2025, betrug der NASDAQ 100-Kurs 21.856,33 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 16,76 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22.841,42 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Axon Enterprise (+ 7,30 Prozent auf 439,97 USD), GE HealthCare Technologies (+ 4,90 Prozent auf 63,61 USD), Thomson Reuters (+ 3,79 Prozent auf 79,45 USD), Take Two (+ 2,79 Prozent auf 246,26 USD) und Comcast (+ 2,67 Prozent auf 22,92 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Sandisk (-12,92 Prozent auf 1.980,00 USD), Micron Technology (-11,58 Prozent auf 1.071,07 USD), Arm (-9,25 Prozent auf 370,02 USD), Microchip Technology (-9,01 Prozent auf 93,46 USD) und Lam Research (-8,95 Prozent auf 372,90 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 16.111.397 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,464 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist mit 2,29 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,29 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net