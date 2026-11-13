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Marktbericht

Schwacher Handel: NASDAQ 100 beendet die Freitagssitzung im Minus

Schwacher Handel: NASDAQ 100 beendet die Freitagssitzung im Minus

Der NASDAQ 100 notierte zum Handelsschluss im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbnb
166.50 EUR 0.50 EUR 0.30 %
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Alnylam Pharmaceuticals Inc.
149.35 EUR 7.25 EUR 5.10 %
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AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
484.70 EUR -41.70 EUR -7.92 %
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Apple Inc.
324.95 EUR 3.65 EUR 1.14 %
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AppLovin Corp
372.05 EUR 11.75 EUR 3.26 %
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Cisco Inc.
87.08 EUR -4.99 EUR -5.42 %
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CoreWeave
47.88 EUR -2.46 EUR -4.90 %
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CrowdStrike
205.00 EUR -2.10 EUR -1.01 %
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Kraft Heinz Company
22.12 EUR -0.18 EUR -0.78 %
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Meta Platforms (ex Facebook)
582.00 EUR 18.70 EUR 3.32 %
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Micron Technology Inc.
700.80 EUR -20.80 EUR -2.88 %
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Nebius
106.00 EUR -11.38 EUR -9.70 %
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NVIDIA Corp.
147.78 EUR -2.56 EUR -1.70 %
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Sandisk Corp
780.00 EUR -60.00 EUR -7.14 %
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Workday Inc
172.28 EUR 0.36 EUR 0.21 %
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Indizes
NASDAQ 100
27,943.74 USD -345.45 USD -1.22 %
News | Analysen

Der NASDAQ 100 fiel im NASDAQ-Handel letztendlich um 1,22 Prozent auf 27.943,74 Punkte zurück. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,084 Prozent leichter bei 28.265,54 Punkten in den Handel, nach 28.289,19 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 27.609,71 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 28.295,80 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der NASDAQ 100 bereits um 2,50 Prozent zu. Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 13.10.2026, bei 30.569,48 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 30.084,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 24.993,46 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 10,86 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 31.361,37 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Alnylam Pharmaceuticals (+ 5,36 Prozent auf 165,04 USD), AppLovin (+ 3,92 Prozent auf 409,10 USD), Airbnb (+ 3,12 Prozent auf 186,78 USD), Workday (+ 3,05 Prozent auf 196,45 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (+ 2,90 Prozent auf 641,69 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Nebius (-9,92 Prozent auf 115,88 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-8,75 Prozent auf 534,06 USD), Cisco (-6,24 Prozent auf 95,64 USD), CoreWeave (-6,13 Prozent auf 53,13 USD) und Sandisk (-5,59 Prozent auf 885,01 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 84.885.325 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,672 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Im NASDAQ 100 präsentiert die Micron Technology-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,54 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
08:01 NVIDIA Market-Perform Bernstein Research
12.11.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
12.11.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
12.11.26 NVIDIA Market-Perform Bernstein Research

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