Schwacher Handel: NASDAQ 100 letztendlich in der Verlustzone

Kursentwicklung

28.08.26 22:32 Uhr

Der NASDAQ 100 verlor am Abend an Wert.

Schlussendlich bewegte sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,70 Prozent tiefer bei 29.433,43 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,323 Prozent auf 29.545,90 Punkte an der Kurstafel, nach 29.641,56 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tagestief bei 29.383,92 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 29.752,78 Punkten lag.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 1,16 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, lag der NASDAQ 100 noch bei 27.763,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.05.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 30.223,89 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 23.703,45 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 16,77 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22.841,42 Punkten.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Workday (+ 5,76 Prozent auf 204,72 USD), Amazon (+ 3,97 Prozent auf 266,43 USD), Intuit (+ 2,89 Prozent auf 358,06 USD), Airbnb (+ 2,73 Prozent auf 189,43 USD) und Comcast (+ 2,46 Prozent auf 27,06 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen PayPal (-11,67 Prozent auf 46,86 EUR), Marvell Technology (-10,28 Prozent auf 216,62 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-7,34 Prozent auf 127,31 USD), Lumentum (-6,39 Prozent auf 895,00 USD) und Arm (-6,33 Prozent auf 239,05 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 49.221.829 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,356 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Die Comcast-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,38 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net