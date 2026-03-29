Schwacher Handel: NASDAQ 100 liegt am Montagnachmittag im Minus

NASDAQ 100-Kursentwicklung

Der NASDAQ 100 fällt am Nachmittag.

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,47 Prozent schwächer bei 23.024,19 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,756 Prozent stärker bei 23.307,75 Punkten, nach 23.132,77 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Montag bei 23.356,75 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 22.987,49 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, den Stand von 24.960,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.12.2025, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 25.462,56 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, bei 19.281,40 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 büßte der Index bereits um 8,66 Prozent ein. Bei 26.165,08 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22.987,49 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Palo Alto Networks (+ 6,44 Prozent auf 156,49 USD), CrowdStrike (+ 3,99 Prozent auf 384,33 USD), Workday (+ 3,51 Prozent auf 128,54 USD), Zscaler (+ 3,33 Prozent auf 137,60 USD) und Verisk Analytics A (+ 3,33 Prozent auf 188,83 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Micron Technology (-8,21 Prozent auf 327,89 USD), Marvell Technology (-6,86 Prozent auf 88,37 USD), Lam Research (-5,02 Prozent auf 200,80 USD), Enphase Energy (-4,47 Prozent auf 36,15 USD) und Intel (-4,17 Prozent auf 41,33 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 21.530.411 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,535 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Mit 7,28 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net