Schwacher Handel: NASDAQ 100 liegt am Nachmittag im Minus

Kursentwicklung

16.10.26 20:02 Uhr

Der NASDAQ 100 bewegt sich am Freitagnachmittag auf rotem Terrain.

Um 20:00 Uhr tendiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 2,28 Prozent schwächer bei 29.254,03 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,463 Prozent auf 29.797,10 Punkte an der Kurstafel, nach 29.935,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 29.822,91 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29.228,32 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 5,01 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 28.945,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, wies der NASDAQ 100 29.025,77 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 24.657,24 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 16,06 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 31.361,37 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Diamondback Energy (+ 3,57 Prozent auf 202,58 USD), Baker Hughes (+ 2,72 Prozent auf 55,88 USD), IDEXX Laboratories (+ 2,32 Prozent auf 559,86 USD), PepsiCo (+ 2,06 Prozent auf 131,02 USD) und American Electric Power (+ 1,94 Prozent auf 126,70 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen CoreWeave (-11,03 Prozent auf 62,00 USD), Nebius (-10,34 Prozent auf 168,92 USD), Moderna (-10,33 Prozent auf 212,08 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-9,10 Prozent auf 137,53 USD) und Datadog A (-8,34 Prozent auf 244,05 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 14.064.109 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 4,746 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,32 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,88 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net