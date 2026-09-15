Schwacher Handel: NASDAQ 100 liegt mittags im Minus

Kursentwicklung

15.09.26 17:59 Uhr

Das macht der NASDAQ 100 mittags.

Um 17:57 Uhr fällt der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,50 Prozent auf 28.981,11 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,093 Prozent auf 29.100,16 Punkte an der Kurstafel, nach 29.127,16 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 28.913,49 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 29.142,80 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Wert von 30.046,14 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, stand der NASDAQ 100 bei 30.543,92 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 15.09.2025, einen Wert von 24.293,78 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 14,98 Prozent nach oben. Bei 30.762,20 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22.841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell QUALCOMM (+ 3,94 Prozent auf 187,24 USD), Arm (+ 3,12 Prozent auf 246,47 USD), Diamondback Energy (+ 2,90 Prozent auf 211,68 USD), Marvell Technology (+ 2,51 Prozent auf 224,31 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2,09 Prozent auf 503,71 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Axon Enterprise (-9,56 Prozent auf 443,33 USD), Seagate Technology (-4,39 Prozent auf 770,16 USD), Take Two (-3,35 Prozent auf 215,45 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,05 Prozent auf 132,77 USD) und Synopsys (-2,94 Prozent auf 370,22 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die SpaceX-Aktie aufweisen. 7.008.645 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,563 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Im NASDAQ 100 weist die Micron Technology-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net