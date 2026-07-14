Schwacher Handel: NASDAQ 100 präsentiert sich leichter

NASDAQ 100-Kursverlauf

15.07.26 17:59 Uhr

Der NASDAQ 100 bewegt sich aktuell auf rotem Terrain.

Um 17:56 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0,70 Prozent tiefer bei 29.379,52 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,586 Prozent auf 29.759,81 Punkte an der Kurstafel, nach 29.586,29 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Mittwoch bei 29.334,87 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29.771,89 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der NASDAQ 100 bereits um 0,310 Prozent. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 15.06.2026, bei 30.543,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.04.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 26.204,58 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 15.07.2025, einen Stand von 22.884,59 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 16,56 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22.841,42 Punkte.

Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell PayPal (+ 17,14 Prozent auf 47,88 EUR), Thomson Reuters (+ 5,84 Prozent auf 97,10 USD), IDEXX Laboratories (+ 4,22 Prozent auf 563,47 USD), Cintas (+ 4,03 Prozent auf 191,75 USD) und Apple (+ 3,75 Prozent auf 326,67 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Sandisk (-11,61 Prozent auf 1.553,68 USD), Lumentum (-8,83 Prozent auf 742,88 USD), Western Digital (-8,31 Prozent auf 516,50 USD), Seagate Technology (-8,11 Prozent auf 807,12 USD) und Micron Technology (-7,99 Prozent auf 904,60 USD).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 8.083.264 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,306 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Die Comcast-Aktie verzeichnet mit 6,68 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 6,40 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.net