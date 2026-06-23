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NASDAQ 100-Kursentwicklung

Schwacher Handel: NASDAQ 100 schlussendlich leichter

26.06.26 22:32 Uhr
Schwacher Handel: NASDAQ 100 schlussendlich leichter | finanzen.net

Der NASDAQ 100 erlitt am Freitag Verluste.

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Indizes
NASDAQ 100
29.118,2 PKT -322,1 PKT -1,09%
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Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 1,09 Prozent schwächer bei 29.118,24 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,36 Prozent schwächer bei 29.040,12 Punkten in den Handel, nach 29.440,32 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 29.413,80 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 28.890,74 Punkten.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Verlust von 4,62 Prozent. Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 26.05.2026, bei 30.001,32 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.03.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 23.586,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.06.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 22.447,29 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 15,52 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30.762,20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 22.841,42 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Workday (+ 9,18 Prozent auf 124,21 USD), Datadog A (+ 8,52 Prozent auf 239,77 USD), AppLovin (+ 6,99 Prozent auf 477,08 USD), Microsoft (+ 5,71 Prozent auf 372,97 USD) und Palantir (+ 5,28 Prozent auf 112,93 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Western Digital (-13,17 Prozent auf 586,45 USD), Seagate Technology (-12,24 Prozent auf 899,90 USD), Sandisk (-10,46 Prozent auf 2.090,71 USD), Monolithic Power Systems (-8,69 Prozent auf 1.313,32 USD) und Texas Instruments (-8,46 Prozent auf 285,43 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 112.564.998 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,233 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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