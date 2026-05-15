DAX24.308 +1,5%Est505.849 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9100 -1,4%Nas25.884 -1,3%Bitcoin65.527 -1,8%Euro1,1636 +0,1%Öl112,1 +2,4%Gold4.542 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 NEL ASA A0B733 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Allianz 840400 Micron Technology 869020 RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump droht Iran mit Zerstörung: US-Börsen tiefer -- DAX schließt deutlich fester -- Berkshire Hathaway setzt im ersten Quartal auf Alphabet -- Siemens Energy, Rheinmetall, DroneShield, NEL im Fokus
Top News
Roche-Aktie im Fokus: Kooperation mit MPP bei Lizenzierung von Grippemittel Xofluza Roche-Aktie im Fokus: Kooperation mit MPP bei Lizenzierung von Grippemittel Xofluza
Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
NASDAQ-Handel im Fokus

Schwacher Handel: NASDAQ 100 zeigt sich nachmittags leichter

18.05.26 20:02 Uhr
Schwacher Handel: NASDAQ 100 zeigt sich nachmittags leichter | finanzen.net

NASDAQ 100-Handel heute.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Charter Inc (A) (Charter Communications)
118,54 EUR -1,06 EUR -0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Cognizant Corp.
42,68 EUR 3,75 EUR 9,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CoStar Group Inc.
27,16 EUR 0,49 EUR 1,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DexCom Inc.
55,20 EUR 2,40 EUR 4,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Enphase Energy Inc
43,13 EUR -2,05 EUR -4,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
90,89 EUR -3,08 EUR -3,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kraft Heinz Company
19,69 EUR -0,11 EUR -0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marvell Technology
142,84 EUR -11,22 EUR -7,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
570,00 EUR -57,90 EUR -9,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
188,00 EUR -6,00 EUR -3,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
537,40 EUR -69,70 EUR -11,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
139,98 EUR -13,38 EUR -8,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verisk Analytics Inc (A)
139,00 EUR 1,00 EUR 0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Warner Bros. Discovery
22,90 EUR -0,22 EUR -0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zscaler Inc Registered Shs
149,32 EUR 10,14 EUR 7,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
28.735,6 PKT -389,6 PKT -1,34%
Charts|News|Analysen

Am Montag geht es im NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ um 0,72 Prozent auf 28.915,84 Punkte nach unten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,415 Prozent auf 29.246,20 Punkte an der Kurstafel, nach 29.125,20 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 28.748,63 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29.250,15 Zählern.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, den Wert von 26.672,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.02.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24.898,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, bei 21.427,94 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 14,72 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 29.678,89 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22.841,42 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Zscaler (+ 9,52 Prozent auf 176,38 USD), Cognizant (+ 7,26 Prozent auf 50,55 USD), Verisk Analytics A (+ 5,31 Prozent auf 171,18 USD), DexCom (+ 4,27 Prozent auf 64,26 USD) und CoStar Group (+ 4,07 Prozent auf 34,01 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Regeneron Pharmaceuticals (-9,56 Prozent auf 631,47 USD), Enphase Energy (-7,49 Prozent auf 48,93 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6,96 Prozent auf 165,07 USD), Micron Technology (-6,12 Prozent auf 680,28 USD) und Marvell Technology (-5,48 Prozent auf 167,20 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 22.299.923 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,705 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 3,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Charter A und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
14.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
14.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
07.05.2026NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
14.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
07.05.2026NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen