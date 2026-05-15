Schwacher Handel: NASDAQ 100 zeigt sich nachmittags leichter

NASDAQ-Handel im Fokus

NASDAQ 100-Handel heute.

Am Montag geht es im NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ um 0,72 Prozent auf 28.915,84 Punkte nach unten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,415 Prozent auf 29.246,20 Punkte an der Kurstafel, nach 29.125,20 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 28.748,63 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29.250,15 Zählern.

NASDAQ 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, den Wert von 26.672,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.02.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24.898,87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, bei 21.427,94 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 14,72 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 29.678,89 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 22.841,42 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Zscaler (+ 9,52 Prozent auf 176,38 USD), Cognizant (+ 7,26 Prozent auf 50,55 USD), Verisk Analytics A (+ 5,31 Prozent auf 171,18 USD), DexCom (+ 4,27 Prozent auf 64,26 USD) und CoStar Group (+ 4,07 Prozent auf 34,01 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Regeneron Pharmaceuticals (-9,56 Prozent auf 631,47 USD), Enphase Energy (-7,49 Prozent auf 48,93 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6,96 Prozent auf 165,07 USD), Micron Technology (-6,12 Prozent auf 680,28 USD) und Marvell Technology (-5,48 Prozent auf 167,20 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 22.299.923 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,705 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 3,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,00 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net