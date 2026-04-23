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NASDAQ-Handel im Fokus

Schwacher Handel: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels in Rot

23.04.26 22:33 Uhr
Schwacher Handel: NASDAQ 100 zum Ende des Donnerstagshandels in Rot | finanzen.net

Der NASDAQ 100 zeigte sich am Donnerstag mit negativem Vorzeichen.

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Indizes
NASDAQ 100
26.782,6 PKT -154,7 PKT -0,57%
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Der NASDAQ 100 verlor im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss 0,57 Prozent auf 26.782,62 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,344 Prozent auf 26.844,61 Punkte an der Kurstafel, nach 26.937,27 Punkten am Vortag.

Bei 26.540,32 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 27.007,87 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ 100 bereits um 0,451 Prozent zu. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 23.03.2026, einen Stand von 24.188,59 Punkten. Der NASDAQ 100 lag vor drei Monaten, am 23.01.2026, bei 25.605,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.04.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 18.693,26 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,25 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 27.007,87 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22.841,42 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell Microchip Technology (+ 9,89 Prozent auf 90,64 USD), ON Semiconductor (+ 9,88 Prozent auf 97,78 USD), Comcast (+ 7,73 Prozent auf 31,64 USD), Keurig Dr Pepper (+ 7,50 Prozent auf 28,53 USD) und CSX (+ 6,95 Prozent auf 46,18 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil lululemon athletica (-13,33 Prozent auf 141,66 USD), Workday (-9,42 Prozent auf 114,67 USD), Atlassian (-8,63 Prozent auf 67,62 USD), Palantir (-7,24 Prozent auf 141,57 USD) und Zscaler (-6,79 Prozent auf 132,97 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 28.899.098 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,149 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Im NASDAQ 100 weist die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kraft Heinz Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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