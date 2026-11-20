NASDAQ 100-Marktbericht

Zum Handelsschluss nahmen die Anleger in New York Reißaus.

Am Freitag tendierte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende 5,61 Prozent tiefer bei 25.028,98 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 1,25 Prozent schwächer bei 26.184,76 Punkten in den Handel, nach 26.517,05 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 26.429,09 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 24.910,48 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 9,13 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 29.490,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 29.213,16 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 24.054,38 Punkte taxiert.

Der Index verlor seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,703 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31.361,37 Punkten. Bei 22.841,42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen aktuell T-Mobile US (+ 1,89 Prozent auf 165,60 USD), Kraft Heinz Company (+ 1,89 Prozent auf 25,39 USD), Walmart (+ 1,52 Prozent auf 127,95 USD), Keurig Dr Pepper (+ 1,29 Prozent auf 34,86 USD) und PepsiCo (+ 1,14 Prozent auf 140,59 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil Sandisk (-89,51 Prozent auf 79,24 USD), Nebius (-16,08 Prozent auf 81,34 USD), Astera Labs (-14,73 Prozent auf 180,44 USD), NVIDIA (-14,01 Prozent auf 125,53 USD) und Arm (-13,98 Prozent auf 152,40 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 149.446.192 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,661 Bio. Euro den größten Anteil ein.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 3,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,42 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net