Schwacher Handel: NASDAQ Composite am Mittwochmittag im Minus

Marktbericht

07.10.26 17:59 Uhr

Der NASDAQ Composite bewegt sich am Mittag auf rotem Terrain.

Um 17:57 Uhr notiert der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,45 Prozent tiefer bei 27.476,25 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,614 Prozent auf 27.430,54 Punkte an der Kurstafel, nach 27.599,89 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 27.341,31 Punkte, das Tageshoch hingegen 27.502,08 Zähler.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ Composite bereits um 0,919 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 26.506,99 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 07.07.2026, den Stand von 25.818,69 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 07.10.2025, mit 22.788,36 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 18,25 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27.722,75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind derzeit Americas Car-Mart (+ 5,61 Prozent auf 1,13 USD), ADTRAN (+ 5,38 Prozent auf 6,91 EUR), Consumer Portfolio Services (+ 3,22 Prozent auf 9,30 USD), NetApp (+ 3,16 Prozent auf 235,66 USD) und Amgen (+ 2,84 Prozent auf 414,03 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Cognex (-7,84 Prozent auf 61,15 USD), Methode Electronics (-6,42 Prozent auf 14,13 USD), Hub Group (-5,93 Prozent auf 26,49 USD), Nortech Systems (-5,89 Prozent auf 10,70 USD) und DXP Enterprises (-5,85 Prozent auf 180,44 USD) unter Druck.

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6.652.432 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5,128 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net