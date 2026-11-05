Schwacher Handel: NASDAQ Composite-Anleger ergreifen mittags die Flucht

NASDAQ Composite-Kursentwicklung

05.11.26 17:59 Uhr

Der NASDAQ Composite befindet sich heute auf Talfahrt.

Der NASDAQ Composite sinkt im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 4,29 Prozent auf 24.632,59 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,693 Prozent auf 25.558,11 Punkte an der Kurstafel, nach 25.736,51 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 24.262,14 Punkte, das Tageshoch hingegen 25.559,03 Zähler.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 3,78 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 05.10.2026, einen Stand von 27.477,31 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 05.08.2026, einen Stand von 26.363,44 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 23.499,80 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 6,01 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27.722,75 Punkten. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Americas Car-Mart (+ 10,32 Prozent auf 1,39 USD), Inter Parfums (+ 8,99 Prozent auf 134,68 USD), Myriad Genetics (+ 5,07 Prozent auf 6,33 USD), Erie Indemnity (+ 4,51 Prozent auf 292,60 USD) und ACADIA Pharmaceuticals (+ 3,96 Prozent auf 22,32 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil 3D Systems (-31,25 Prozent auf 1,82 USD), Cogent Communications (-22,39 Prozent auf 5,27 USD), AXT (-19,27 Prozent auf 38,38 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-17,31 Prozent auf 2,34 USD) und Steven Madden (-17,15 Prozent auf 38,93 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 21.910.664 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,431 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Die Americas Car-Mart-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung mit 1,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Mit 19,05 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net