DAX 26.325 -0,4%ESt50 6.232 -0,5%MSCI World 4.922 +1,5%Top 10 Crypto 9,86 -8,3%Nas 24.437 -5,1%Bitcoin 67.448 -5,9%Euro 1,1239 +0,1%Öl 97,5 +3,1%Gold 4.103 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
NASDAQ Composite-Kursentwicklung

Schwacher Handel: NASDAQ Composite-Anleger ergreifen mittags die Flucht

Schwacher Handel: NASDAQ Composite-Anleger ergreifen mittags die Flucht

Der NASDAQ Composite befindet sich heute auf Talfahrt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1-800-FLOWERS.COM Inc.
2.42 USD -0.41 USD -14.49 %
Charts | News | Analysen
3D Systems Corp.
1.62 EUR -0.77 EUR -32.15 %
Charts | News | Analysen
ACADIA Pharmaceuticals Inc.
19.31 EUR 0.90 EUR 4.89 %
Charts | News | Analysen
America's Car-Mart Inc.
1.34 USD 0.08 USD 6.35 %
Charts | News | Analysen
AXT Inc.
34.96 EUR -6.85 EUR -16.38 %
Charts | News | Analysen
Cogent Communications Holdings Inc
5.78 EUR 0.78 EUR 15.56 %
Charts | News | Analysen
Erie Indemnity Co.
256.00 EUR 10.00 EUR 4.07 %
Charts | News | Analysen
Inter Parfums Inc.
107.10 EUR -3.40 EUR -3.08 %
Charts | News | Analysen
Lancaster Colony Corp.
101.00 EUR 1.50 EUR 1.51 %
Charts | News | Analysen
Myriad Genetics Inc.
5.43 EUR 0.15 EUR 2.84 %
Charts | News | Analysen
NVIDIA Corp.
162.62 EUR -15.28 EUR -8.59 %
Charts | News | Analysen
SIGA Technologies Inc.
2.98 USD -0.16 USD -5.24 %
Charts | News | Analysen
Steven Madden Ltd.
41.31 EUR 2.50 EUR 6.44 %
Charts | News | Analysen
Indizes
NASDAQ Composite Index
24,463.73 USD -1,272.79 USD -4.95 %
News | Analysen

Der NASDAQ Composite sinkt im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 4,29 Prozent auf 24.632,59 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,693 Prozent auf 25.558,11 Punkte an der Kurstafel, nach 25.736,51 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 24.262,14 Punkte, das Tageshoch hingegen 25.559,03 Zähler.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang einen Verlust von 3,78 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 05.10.2026, einen Stand von 27.477,31 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 05.08.2026, einen Stand von 26.363,44 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 23.499,80 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 6,01 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27.722,75 Punkten. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Americas Car-Mart (+ 10,32 Prozent auf 1,39 USD), Inter Parfums (+ 8,99 Prozent auf 134,68 USD), Myriad Genetics (+ 5,07 Prozent auf 6,33 USD), Erie Indemnity (+ 4,51 Prozent auf 292,60 USD) und ACADIA Pharmaceuticals (+ 3,96 Prozent auf 22,32 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil 3D Systems (-31,25 Prozent auf 1,82 USD), Cogent Communications (-22,39 Prozent auf 5,27 USD), AXT (-19,27 Prozent auf 38,38 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-17,31 Prozent auf 2,34 USD) und Steven Madden (-17,15 Prozent auf 38,93 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ Composite

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 21.910.664 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,431 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Die Americas Car-Mart-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung mit 1,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Mit 19,05 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.