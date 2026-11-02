Schwacher Handel: NASDAQ Composite beendet den Montagshandel in der Verlustzone

NASDAQ Composite-Kursverlauf

02.11.26 22:32 Uhr

Der NASDAQ Composite sank schlussendlich.

Zum Handelsschluss notierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,07 Prozent tiefer bei 25.164,32 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,641 Prozent auf 25.600,17 Punkte an der Kurstafel, nach 25.437,00 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Montag bei 25.799,46 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25.145,95 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 02.10.2026, den Wert von 27.190,86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25.373,85 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, stand der NASDAQ Composite bei 23.724,96 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,30 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27.722,75 Punkten. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell IDEXX Laboratories (+ 21,85 Prozent auf 671,64 USD), JetBlue Airways (+ 11,23 Prozent auf 3,17 USD), Upbound Group (+ 10,34 Prozent auf 22,84 USD), Covenant Transport (+ 8,25 Prozent auf 33,47 USD) und Century Casinos (+ 7,92 Prozent auf 0,56 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Volvo (A) (-14,55 Prozent auf 30,71 USD), AXT (-12,46 Prozent auf 48,20 USD), Americas Car-Mart (-12,35 Prozent auf 0,91 USD), OraSure Technologies (-12,31 Prozent auf 3,46 USD) und Patterson-UTI Energy (-11,41 Prozent auf 11,80 USD) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im NASDAQ Composite

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 47.654.170 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 4,493 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Die Americas Car-Mart-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 19,74 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net