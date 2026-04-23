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Schwacher Handel: NASDAQ Composite beendet die Sitzung im Minus

23.04.26 22:33 Uhr
Schwacher Handel: NASDAQ Composite beendet die Sitzung im Minus | finanzen.net

Der NASDAQ Composite notierte zum Handelsschluss im Minus.

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Indizes
NASDAQ Composite Index
24.438,5 PKT -219,1 PKT -0,89%
Charts|News|Analysen

Zum Handelsende tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,89 Prozent leichter bei 24.438,50 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,421 Prozent auf 24.553,75 Punkte an der Kurstafel, nach 24.657,57 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 24.664,87 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24.209,74 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,086 Prozent. Vor einem Monat, am 23.03.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 21.946,76 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 23.01.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 23.501,24 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 23.04.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 16.708,05 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5,18 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 24.664,87 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20.690,25 Punkten.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Computer Programs and Systems (+ 12,59 Prozent auf 25,76 USD), Microchip Technology (+ 9,89 Prozent auf 90,64 USD), ON Semiconductor (+ 9,88 Prozent auf 97,78 USD), LSI Industries (+ 9,46 Prozent auf 22,67 USD) und Comcast (+ 7,73 Prozent auf 31,64 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil AXT (-13,42 Prozent auf 75,27 USD), Nissan Motor (-9,82 Prozent auf 2,16 USD), Salesforce (-8,69 Prozent auf 173,30 USD), Repligen (-8,31 Prozent auf 114,06 USD) und Innodata (-8,13 Prozent auf 43,48 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 28.899.098 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,149 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,36 zu Buche schlagen. SIGA Technologies lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 13,30 Prozent.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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