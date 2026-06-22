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NASDAQ Composite im Blick

Schwacher Handel: NASDAQ Composite fällt nachmittags

23.06.26 20:02 Uhr
Schwacher Handel: NASDAQ Composite fällt nachmittags | finanzen.net

Der NASDAQ Composite zeigt sich am Dienstagnachmittag in Rot.

Werte in diesem Artikel
Aktien
America's Car-Mart Inc.
3,88 USD 0,87 USD 28,90%
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AXT Inc.
75,30 EUR -0,66 EUR -0,87%
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ON Semiconductor Corp.
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Red Robin Gourmet Burgers Inc.
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SIGA Technologies Inc.
4,34 USD 0,01 USD 0,23%
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SMC Corp.
384,20 EUR -22,20 EUR -5,46%
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92,00 EUR -2,85 EUR -3,00%
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Ultra Clean Holdings Inc.
96,72 EUR -10,48 EUR -9,78%
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Indizes
NASDAQ Composite Index
25.693,7 PKT -472,9 PKT -1,81%
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Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 1,78 Prozent schwächer bei 25.700,90 Punkten. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 2,36 Prozent tiefer bei 25.549,76 Punkten, nach 26.166,60 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25.513,26 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25.882,57 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, einen Stand von 26.343,97 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.03.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 21.946,76 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 23.06.2025, einen Stand von 19.630,97 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,61 Prozent aufwärts. 27.190,21 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ Composite im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern registriert.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Americas Car-Mart (+ 29,24 Prozent auf 3,89 USD), Ligand Pharmaceuticals (+ 5,30 Prozent auf 276,07 USD), EZCORP (+ 5,03 Prozent auf 33,10 USD), Donegal Group B (+ 4,71 Prozent auf 22,00 USD) und Red Robin Gourmet Burgers (+ 4,23 Prozent auf 5,92 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil AXT (-15,39 Prozent auf 78,21 USD), SMC (-12,97 Prozent auf 419,85 USD), ON Semiconductor (-10,73 Prozent auf 117,44 USD), Ultra Clean (-10,27 Prozent auf 110,50 USD) und Microchip Technology (-9,01 Prozent auf 93,46 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 16.111.397 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,464 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie hat mit 2,29 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Unter den Aktien im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,86 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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