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NASDAQ Composite-Marktbericht

Schwacher Handel: NASDAQ Composite legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

29.05.26 20:02 Uhr
Schwacher Handel: NASDAQ Composite legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein | finanzen.net

Am Nachmittag halten sich die Börsianer in New York zurück.

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NASDAQ Composite Index
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Der NASDAQ Composite gibt im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,02 Prozent auf 26.912,48 Punkte nach. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,161 Prozent höher bei 26.960,84 Punkten in den Freitagshandel, nach 26.917,47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 26.859,26 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 27.094,80 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ Composite bereits um 1,21 Prozent. Vor einem Monat, am 29.04.2026, wies der NASDAQ Composite 24.673,24 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 22.668,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.05.2025, wies der NASDAQ Composite 19.175,87 Punkte auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 15,82 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27.094,80 Punkten. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell NetApp (+ 26,52 Prozent auf 180,16 USD), Salesforce (+ 9,95 Prozent auf 193,70 USD), Oracle (+ 9,59 Prozent auf 223,24 USD), Logitech (+ 8,91 Prozent auf 121,72 USD) und Agilysys (+ 7,37 Prozent auf 88,71 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Donegal Group B (-16,45 Prozent auf 16,00 USD), American Eagle Outfitters (-12,83 Prozent auf 15,62 USD), Harmonic (-11,47 Prozent auf 15,05 USD), AXT (-10,25 Prozent auf 103,84 USD) und Cogent Communications (-9,54 Prozent auf 17,93 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 17.026.379 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,416 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,61 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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