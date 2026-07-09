Schwacher Handel: NASDAQ Composite liegt am Donnerstagnachmittag im Minus

Index-Performance im Fokus

23.07.26 20:02 Uhr

Der NASDAQ Composite zeigt sich am vierten Tag der Woche mit negativem Vorzeichen.

Am Donnerstag tendiert der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 2,30 Prozent tiefer bei 25.099,04 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 1,73 Prozent leichter bei 25.245,54 Punkten, nach 25.690,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 25.358,28 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24.954,77 Zählern.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der NASDAQ Composite bereits um 2,42 Prozent nach. Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 23.06.2026, bei 25.587,04 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.04.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 24.438,50 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.07.2025, wies der NASDAQ Composite 21.020,02 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8,02 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch steht derzeit bei 27.190,21 Punkten. Bei 20.690,25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Richardson Electronics (+ 23,88 Prozent auf 22,31 USD), IMAX (+ 11,81 Prozent auf 43,94 USD), Corcept Therapeutics (+ 6,40 Prozent auf 96,70 USD), Comtech Telecommunications (+ 6,14 Prozent auf 1,82 USD) und SMC (+ 4,83 Prozent auf 443,44 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Resources Connection (-18,66 Prozent auf 3,75 USD), Donegal Group B (-10,27 Prozent auf 20,62 USD), SIGA Technologies (-7,96 Prozent auf 3,12 USD), EZCORP (-7,52 Prozent auf 30,11 USD) und Alphabet A (ex Google) (-6,55 Prozent auf 319,70 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 11.512.942 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,390 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,70 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net