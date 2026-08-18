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NASDAQ Composite-Kursverlauf

Schwacher Handel: NASDAQ Composite schlussendlich im Minus

Schwacher Handel: NASDAQ Composite schlussendlich im Minus

In New York standen die Signale schlussendlich auf Stabilisierung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Agilysys Inc.
101.00 EUR -2.00 EUR -1.94 %
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Consumer Portfolio Services Inc.
8.10 EUR 0.10 EUR 1.25 %
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CRESUD S.A. (spons. ADRs)
9.75 EUR 0.35 EUR 3.72 %
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FreightCar America Inc.
5.90 EUR -0.05 EUR -0.84 %
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Grupo Financiero Galicia S.A. (Spons. ADRs)
36.00 EUR -0.60 EUR -1.64 %
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JetBlue Airways Corp.
4.00 EUR -0.18 EUR -4.35 %
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NVIDIA Corp.
190.06 EUR 2.40 EUR 1.28 %
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Omnicell Inc.
30.00 EUR 1.60 EUR 5.63 %
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QUALCOMM Inc.
146.18 EUR 4.76 EUR 3.37 %
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SIGA Technologies Inc.
3.14 USD 0.08 USD 2.61 %
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Strategy (ex MicroStrategy)
114.44 EUR 4.16 EUR 3.77 %
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Take Two
190.80 EUR -13.80 EUR -6.74 %
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Upbound Group Inc Registered Shs
16.42 EUR 0.03 EUR 0.18 %
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Wynn Resorts Ltd.
78.36 EUR -3.79 EUR -4.61 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
26,370.89 USD -31.53 USD -0.12 %
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Am Montag ging der NASDAQ Composite den Handel nahezu unverändert (minus 0,12 Prozent) bei 26.370,89 Punkten aus dem Montagshandel. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,166 Prozent schwächer bei 26.358,56 Punkten, nach 26.402,42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 26.398,33 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26.249,77 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der NASDAQ Composite stand am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, bei 25.373,85 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26.972,62 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 21.455,55 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 13,49 Prozent zu. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27.190,21 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20.690,25 Punkten.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Omnicell (+ 6,29 Prozent auf 35,16 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 4,42 Prozent auf 132,94 USD), CRESUD (+ 3,98 Prozent auf 11,50 USD), QUALCOMM (+ 3,83 Prozent auf 170,48 USD) und Grupo Financiero Galicia (+ 3,57 Prozent auf 43,75 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Take Two (-6,67 Prozent auf 219,70 USD), Upbound Group (-4,79 Prozent auf 18,30 USD), Wynn Resorts (-4,18 Prozent auf 91,28 USD), JetBlue Airways (-4,17 Prozent auf 4,60 USD) und FreightCar America (-3,91 Prozent auf 6,89 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 37.337.863 Aktien gehandelt. Mit 4,525 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

2026 verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 19,61 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

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