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NASDAQ Composite-Kursverlauf

Schwacher Handel: NASDAQ Composite verbucht schlussendlich Abschläge

Schwacher Handel: NASDAQ Composite verbucht schlussendlich Abschläge

In New York standen die Signale schlussendlich auf Stabilisierung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AAON Inc.
96.70 EUR 1.10 EUR 1.15 %
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America's Car-Mart Inc.
3.45 USD -0.32 USD -8.49 %
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AmeriServ Financial Inc.
3.87 USD -0.03 USD -0.77 %
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AXT Inc.
40.90 EUR 2.63 EUR 6.87 %
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Century Aluminum Co.
36.58 EUR -0.60 EUR -1.61 %
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Century Casinos Inc.
1.03 EUR -0.03 EUR -2.83 %
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Cogent Communications Holdings Inc
10.06 EUR 0.11 EUR 1.09 %
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Consumer Portfolio Services Inc.
7.85 EUR -0.30 EUR -3.68 %
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NETGEAR Inc.
19.50 EUR 0.30 EUR 1.56 %
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Nissan Motor Co. Ltd.
1.83 EUR 0.00 EUR 0.09 %
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NVIDIA Corp.
177.68 EUR -0.10 EUR -0.06 %
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PDF Solutions Inc.
44.80 EUR 2.20 EUR 5.16 %
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Resources Connection Inc.
3.80 EUR -0.22 EUR -5.47 %
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SIGA Technologies Inc.
3.48 USD 0.04 USD 1.16 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
25,508.07 USD -12.17 USD -0.05 %
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Letztendlich schloss der NASDAQ Composite am Montag nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 25.508,07 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,786 Prozent höher bei 25.720,87 Punkten in den Montagshandel, nach 25.520,24 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Montag sein Tageshoch bei 25.815,60 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25.501,10 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, wurde der NASDAQ Composite auf 26.517,93 Punkte taxiert. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 20.04.2026, mit 24.404,39 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, stand der NASDAQ Composite bei 20.895,66 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 9,78 Prozent. Bei 27.190,21 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Cogent Communications (+ 13,04 Prozent auf 12,40 USD), AXT (+ 6,48 Prozent auf 48,83 USD), NETGEAR (+ 3,66 Prozent auf 23,25 USD), Century Casinos (+ 3,39 Prozent auf 1,22 USD) und Century Aluminum (+ 3,23 Prozent auf 42,84 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Americas Car-Mart (-8,49 Prozent auf 3,45 USD), AAON (-6,77 Prozent auf 103,88 USD), Nissan Motor (-5,91 Prozent auf 2,07 USD), Resources Connection (-4,74 Prozent auf 4,42 USD) und PDF Solutions (-4,42 Prozent auf 48,88 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 26.243.830 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 4,290 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Werte

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 17,44 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.05.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets