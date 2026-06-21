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NASDAQ Composite im Blick

Schwacher Handel: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsende leichter

Schwacher Handel: NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsende leichter

Der NASDAQ Composite zeigte sich am ersten Tag der Woche in Rot.

Werte in diesem Artikel
Aktien
America's Car-Mart Inc.
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Rambus Inc.
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Indizes
NASDAQ Composite Index
25,873.18 USD -408.43 USD -1.55 %
News | Analysen

Der NASDAQ Composite tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 1,55 Prozent tiefer bei 25.873,18 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,735 Prozent auf 26.088,31 Punkte an der Kurstafel, nach 26.281,61 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 25.822,09 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26.139,37 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 25.888,84 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 13.04.2026, einen Wert von 23.183,74 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, bei 20.585,53 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,35 Prozent aufwärts. Bei 27.190,21 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20.690,25 Zählern.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Donegal Group B (+ 10,42 Prozent auf 26,70 USD), Lifetime Brands (+ 5,92 Prozent auf 8,77 USD), Intuit (+ 5,38 Prozent auf 289,76 USD), Infosys (+ 5,12 Prozent auf 11,50 USD) und Biogen (+ 4,96 Prozent auf 209,03 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil AXT (-11,80 Prozent auf 50,46 USD), Rambus (-8,02 Prozent auf 103,11 USD), Ultra Clean (-7,55 Prozent auf 98,25 USD), TTM Technologies (-6,90 Prozent auf 136,34 USD) und Americas Car-Mart (-6,79 Prozent auf 3,02 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 34.932.111 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,477 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,71 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.05.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets