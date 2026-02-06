Schwacher Handel: S&P 500 gibt zum Handelsstart nach

S&P 500-Marktbericht

Der S&P 500 notiert heute trotz positivem Vortag im Minus.

Um 15:57 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,04 Prozent tiefer bei 6.929,32 Punkten. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 54,848 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,266 Prozent leichter bei 6.913,86 Punkten in den Handel, nach 6.932,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6.905,87 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 6.938,54 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 09.01.2026, lag der S&P 500 bei 6.966,28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 6.728,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.02.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6.025,99 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 1,03 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7.002,28 Punkten. Bei 6.780,13 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Oracle (+ 9,21 Prozent auf 155,98 USD), AppLovin (+ 8,16 Prozent auf 439,91 USD), Kroger (+ 5,99 Prozent auf 71,54 USD), Robinhood (+ 4,42 Prozent auf 86,48 USD) und Corning (+ 3,36 Prozent auf 126,27 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Waters (-12,24 Prozent auf 334,61 USD), DXC Technology (-6,32 Prozent auf 14,24 USD), Lumen Technologies (-5,40 Prozent auf 7,63 USD), Expand Energy (-5,30 Prozent auf 104,53 USD) und Intel (-4,96 Prozent auf 48,08 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 7.508.548 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,799 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Mit 9,00 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

