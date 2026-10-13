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Index im Blick

Schwacher Handel: S&P 500 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Schwacher Handel: S&P 500 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Aktuell halten sich die Börsianer in New York zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Applied Materials Inc.
424.00 EUR -19.00 EUR -4.29 %
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Arista Networks Inc Registered Shs
178.00 EUR -11.00 EUR -5.82 %
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Caterpillar Inc.
685.00 EUR -25.00 EUR -3.52 %
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Charter Inc (A) (Charter Communications)
91.42 EUR 0.20 EUR 0.22 %
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Cognizant Corp.
53.30 EUR 0.64 EUR 1.22 %
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DXC Technology
11.09 EUR 0.11 EUR 1.00 %
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Flex Ltd Registered Shs
103.34 EUR -3.02 EUR -2.84 %
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International Flavors & Fragrances Inc.
76.34 EUR 1.00 EUR 1.33 %
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Johnson & Johnson
220.20 EUR -16.20 EUR -6.85 %
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Medtronic PLC
82.30 EUR 0.10 EUR 0.12 %
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NVIDIA Corp.
202.10 EUR -1.05 EUR -0.52 %
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Valero Energy Corp.
401.20 EUR 6.20 EUR 1.57 %
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Western Union Company
5.53 EUR 0.05 EUR 0.95 %
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Indizes
S&P 500
7,804.61 USD -2.63 USD -0.03 %
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Um 17:57 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,19 Prozent leichter bei 7.792,68 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 65,346 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,126 Prozent auf 7.797,38 Punkte an der Kurstafel, nach 7.807,24 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.786,11 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7.814,15 Einheiten.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7.656,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, wies der S&P 500 7.515,34 Punkte auf. Der S&P 500 stand noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, bei 6.654,72 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 13,62 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7.844,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Zählern verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell DXC Technology (+ 4,63 Prozent auf 13,12 USD), Cognizant (+ 4,04 Prozent auf 62,09 USD), Valero Energy (+ 3,43 Prozent auf 450,95 USD), International Flavors Fragrances (+ 3,31 Prozent auf 87,77 USD) und Charter A (+ 3,07 Prozent auf 105,63 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Applied Materials (-7,81 Prozent auf 458,66 USD), Flex (-7,64 Prozent auf 108,28 USD), Johnson Johnson (-5,59 Prozent auf 249,00 USD), Arista Networks (-5,50 Prozent auf 199,29 USD) und Caterpillar (-5,46 Prozent auf 755,76 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7.162.865 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,942 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,03 Prozent bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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