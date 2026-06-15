Schwacher Handel: S&P 500 legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Index im Blick

Derzeit ziehen sich die Börsianer in New York zurück.

Um 20:00 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,31 Prozent leichter bei 7.530,93 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 60,525 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,092 Prozent auf 7.561,22 Punkte an der Kurstafel, nach 7.554,29 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.525,28 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7.564,96 Einheiten.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7.408,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.03.2026, wies der S&P 500 6.699,38 Punkte auf. Der S&P 500 stand noch vor einem Jahr, am 16.06.2025, bei 6.033,11 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 9,80 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7.620,90 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Zählern verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Moderna (+ 9,44 Prozent auf 57,05 USD), Bath Body Works (+ 7,43 Prozent auf 20,91 USD), Western Digital (+ 6,19 Prozent auf 693,99 USD), DXC Technology (+ 4,20 Prozent auf 9,18 USD) und DENTSPLY SIRONA (+ 3,80 Prozent auf 10,53 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Lumentum (-8,28 Prozent auf 878,00 USD), Intel (-6,27 Prozent auf 119,84 USD), Monolithic Power Systems (-6,06 Prozent auf 1.552,13 USD), KLA-Tencor (-5,45 Prozent auf 242,44 USD) und Coherent (-5,14 Prozent auf 392,55 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 14.841.786 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,286 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,25 Prozent bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.net