Schwacher Handel: S&P 500 legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein

Index im Blick

15.09.26 20:02 Uhr

Derzeit ziehen sich die Börsianer in New York zurück.

Um 20:00 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,46 Prozent leichter bei 7.585,10 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 61,860 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,077 Prozent auf 7.614,15 Punkte an der Kurstafel, nach 7.619,98 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.572,69 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7.617,26 Einheiten.

S&P 500-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7.785,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, wies der S&P 500 7.554,29 Punkte auf. Der S&P 500 stand noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, bei 6.615,28 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 10,59 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7.816,70 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Zählern verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Skyworks Solutions (+ 12,73 Prozent auf 89,35 USD), Qorvo (+ 8,93 Prozent auf 117,62 USD), Illumina (+ 8,30 Prozent auf 225,50 USD), PerkinElmer (+ 7,71 Prozent auf 138,40 USD) und APA (+ 4,97 Prozent auf 47,27 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Bath Body Works (-6,70 Prozent auf 16,71 USD), Coinbase (-6,52 Prozent auf 178,97 USD), Chipotle Mexican Grill (-6,51 Prozent auf 34,62 USD), Seagate Technology (-5,07 Prozent auf 764,70 USD) und Sysco (-4,82 Prozent auf 79,51 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 8.343.570 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,563 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,00 Prozent bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.net