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S&P 500-Marktbericht

Schwacher Handel: S&P 500 legt den Rückwärtsgang ein

Schwacher Handel: S&P 500 legt den Rückwärtsgang ein

Aktueller Marktbericht zum S&P 500.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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Indizes
S&P 500
7,640.37 USD 2.61 USD 0.03 %
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Am Freitag fällt der S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE um 0,20 Prozent auf 7.622,16 Punkte zurück. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 61,491 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,256 Prozent höher bei 7.657,35 Punkten in den Handel, nach 7.637,76 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.618,44 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.657,17 Zählern.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche stieg der S&P 500 bereits um 0,141 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7.691,76 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 18.06.2026, den Stand von 7.500,58 Punkten. Der S&P 500 lag vor einem Jahr, am 18.09.2025, bei 6.631,96 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 11,13 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des S&P 500 steht derzeit bei 7.816,70 Punkten. 6.316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Coinbase (+ 10,63 Prozent auf 192,47 USD), Robinhood (+ 8,01 Prozent auf 118,61 USD), Sandisk (+ 6,69 Prozent auf 1.722,32 USD), Lam Research (+ 5,22 Prozent auf 283,38 USD) und Coherent (+ 4,41 Prozent auf 309,02 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Nucor (-5,92 Prozent auf 249,44 USD), General Motors (-5,15 Prozent auf 82,16 USD), QUALCOMM (-4,91 Prozent auf 179,45 USD), Netflix (-4,71 Prozent auf 71,76 USD) und Lennar (-4,68 Prozent auf 75,97 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 17.664.756 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,488 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

Unter den S&P 500-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,03 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.

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