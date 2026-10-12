Schwacher Handel: S&P 500 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein

NYSE-Handel im Fokus

12.10.26 20:02 Uhr

Der S&P 500 zeigt sich am Montag wenig verändert.

Am Montag bewegt sich der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0,10 Prozent tiefer bei 7.804,09 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 65,083 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,037 Prozent auf 7.814,41 Punkte an der Kurstafel, nach 7.811,54 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 7.821,67 Punkte, das Tagestief hingegen 7.801,18 Zähler.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7.656,98 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, den Wert von 7.575,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der S&P 500 mit 6.552,51 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 13,79 Prozent. Bei 7.844,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten registriert.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit VF (+ 5,57 Prozent auf 15,84 USD), Biogen (+ 4,14 Prozent auf 235,05 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 4,13 Prozent auf 748,35 USD), Medtronic (+ 4,05 Prozent auf 92,06 USD) und eBay (+ 3,63 Prozent auf 116,26 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Lumentum (-10,81 Prozent auf 984,10 USD), Cerebras Systems (-10,15 Prozent auf 147,50 USD), Coherent (-8,73 Prozent auf 285,34 USD), Bloom Energy (-7,37 Prozent auf 259,83 USD) und Corning (-6,67 Prozent auf 146,24 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 8.530.596 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,931 Bio. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der S&P 500-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,90 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net