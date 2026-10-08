Schwacher Handel: S&P 500 liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus

S&P 500-Performance

08.10.26 16:00 Uhr

Der S&P 500 fällt am Donnerstag nach Vortagesgewinnen zurück.

Am Donnerstag verliert der S&P 500 um 15:56 Uhr via NYSE 0,28 Prozent auf 7.779,66 Punkte. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 65,152 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,355 Prozent tiefer bei 7.774,05 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 7.801,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.771,75 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.784,92 Zählern.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0,631 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wies der S&P 500 7.673,52 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7.482,71 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, lag der S&P 500 bei 6.753,72 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13,43 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 7.844,52 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Rollins (+ 3,79 Prozent auf 32,04 USD), DXC Technology (+ 3,74 Prozent auf 12,47 USD), APA (+ 3,12 Prozent auf 45,18 USD), Accenture (+ 3,09 Prozent auf 202,72 USD) und Marathon Petroleum (+ 3,03 Prozent auf 455,64 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen Skyworks Solutions (-5,02 Prozent auf 79,24 USD), Corteva (-4,15 Prozent auf 13,85 USD), PerkinElmer (-4,14 Prozent auf 147,24 USD), Illumina (-3,85 Prozent auf 257,45 USD) und Robinhood (-3,66 Prozent auf 105,50 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Palantir-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 2.972.187 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5,147 Bio. Euro.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,02 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net