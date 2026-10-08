DAX 24.807 -1,2%ESt50 6.127 -0,9%MSCI World 4.958 -0,5%Top 10 Crypto 10,88 -2,0%Nas 27.406 -0,5%Bitcoin 72.583 -2,3%Euro 1,1192 -0,0%Öl 103,4 +3,2%Gold 4.119 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
S&P 500-Performance

Schwacher Handel: S&P 500 liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus

Schwacher Handel: S&P 500 liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus

Der S&P 500 fällt am Donnerstag nach Vortagesgewinnen zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Accenture plc
177.55 EUR 1.55 EUR 0.88 %
Charts | News | Analysen
APA Corporation Registered Shs
38.88 EUR -0.16 EUR -0.40 %
Charts | News | Analysen
Corteva Inc Registered Shs When Issued
12.94 EUR -0.02 EUR -0.15 %
Charts | News | Analysen
DXC Technology
10.58 EUR 0.15 EUR 1.44 %
Charts | News | Analysen
Illumina Inc.
229.15 EUR -5.65 EUR -2.41 %
Charts | News | Analysen
Marathon Petroleum Corporation
403.70 EUR 10.40 EUR 2.64 %
Charts | News | Analysen
Medtronic PLC
78.26 EUR 1.64 EUR 2.14 %
Charts | News | Analysen
NVIDIA Corp.
210.60 EUR -1.10 EUR -0.52 %
Charts | News | Analysen
Palantir
178.58 EUR 6.40 EUR 3.72 %
Charts | News | Analysen
PerkinElmer Inc.
130.45 EUR -2.90 EUR -2.17 %
Charts | News | Analysen
Robinhood
96.26 EUR -1.39 EUR -1.42 %
Charts | News | Analysen
Rollins IncShs
28.25 EUR 1.21 EUR 4.47 %
Charts | News | Analysen
Skyworks Solutions Inc.
70.60 EUR -3.33 EUR -4.50 %
Charts | News | Analysen
Western Union Company
5.49 EUR 0.00 EUR 0.04 %
Charts | News | Analysen
Indizes
S&P 500
7,781.34 USD -20.43 USD -0.26 %
News | Analysen

Am Donnerstag verliert der S&P 500 um 15:56 Uhr via NYSE 0,28 Prozent auf 7.779,66 Punkte. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 65,152 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,355 Prozent tiefer bei 7.774,05 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 7.801,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.771,75 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.784,92 Zählern.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0,631 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wies der S&P 500 7.673,52 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7.482,71 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, lag der S&P 500 bei 6.753,72 Punkten.

Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13,43 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 7.844,52 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Rollins (+ 3,79 Prozent auf 32,04 USD), DXC Technology (+ 3,74 Prozent auf 12,47 USD), APA (+ 3,12 Prozent auf 45,18 USD), Accenture (+ 3,09 Prozent auf 202,72 USD) und Marathon Petroleum (+ 3,03 Prozent auf 455,64 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen Skyworks Solutions (-5,02 Prozent auf 79,24 USD), Corteva (-4,15 Prozent auf 13,85 USD), PerkinElmer (-4,14 Prozent auf 147,24 USD), Illumina (-3,85 Prozent auf 257,45 USD) und Robinhood (-3,66 Prozent auf 105,50 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Palantir-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 2.972.187 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5,147 Bio. Euro.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 15,02 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.