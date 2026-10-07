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Kursentwicklung

Schwacher Handel: S&P 500 liegt zum Start des Mittwochshandels im Minus

Schwacher Handel: S&P 500 liegt zum Start des Mittwochshandels im Minus

Das macht der S&P 500 am Mittwochmorgen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adobe Inc.
203.95 EUR -6.95 EUR -3.30 %
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Coherent Corp.
290.20 EUR -4.00 EUR -1.36 %
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Coinbase
159.26 EUR -6.80 EUR -4.09 %
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Constellation Brands Inc (A)
99.00 EUR -2.50 EUR -2.46 %
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Corteva Inc Registered Shs When Issued
12.96 EUR 1.48 EUR 12.94 %
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Intel Corp.
100.70 EUR 0.70 EUR 0.70 %
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Interactive Brokers Group Inc
77.24 EUR -1.73 EUR -2.19 %
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Kroger
51.98 EUR -0.15 EUR -0.29 %
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Medtronic PLC
77.22 EUR 0.18 EUR 0.23 %
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NetApp Inc.
209.00 EUR 12.08 EUR 6.13 %
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NVIDIA Corp.
211.40 EUR -1.00 EUR -0.47 %
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Perrigo Company PLC
12.30 EUR -0.08 EUR -0.61 %
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Vertiv Holdings
216.00 EUR -5.75 EUR -2.59 %
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Western Union Company
5.49 EUR 0.02 EUR 0.29 %
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Indizes
S&P 500
7,802.30 USD -16.63 USD -0.21 %
News | Analysen

Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 15:57 Uhr um 0,56 Prozent tiefer bei 7.775,23 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 64,502 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,452 Prozent leichter bei 7.783,55 Punkten in den Handel, nach 7.818,93 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Mittwoch bei 7.792,98 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7.767,89 Punkten erreichte.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche gewann der S&P 500 bereits um 0,574 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Wert von 7.718,60 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7.503,85 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6.714,59 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 13,37 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7.844,52 Punkten. 6.316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell NetApp (+ 3,02 Prozent auf 235,36 USD), Corteva (+ 2,88 Prozent auf 14,31 USD), Perrigo Company (+ 2,50 Prozent auf 14,35 USD), Kroger (+ 2,43 Prozent auf 59,83 USD) und Constellation Brands A (+ 2,20 Prozent auf 118,22 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Coherent (-4,96 Prozent auf 321,58 USD), Interactive Brokers Group (-4,11 Prozent auf 86,86 USD), Vertiv (-4,08 Prozent auf 242,82 USD), Coinbase (-3,74 Prozent auf 178,80 USD) und Adobe (-3,54 Prozent auf 229,70 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2.945.849 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 5,128 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 14,92 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

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