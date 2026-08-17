Schwacher Handel: S&P 500 notiert letztendlich im Minus

S&P 500-Marktbericht

17.08.26 22:32 Uhr

Der S&P 500 verzeichnete am ersten Tag der Woche Verluste.

Am Montag sank der S&P 500 via NYSE zum Handelsende um 0,52 Prozent auf 7.745,06 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 62,606 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,062 Prozent auf 7.780,97 Punkte an der Kurstafel, nach 7.785,76 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 7.790,68 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7.744,88 Punkten lag.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7.457,69 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, stand der S&P 500 bei 7.408,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bei 6.449,80 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 12,93 Prozent zu Buche. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 7.816,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Cerebras Systems (+ 15,07 Prozent auf 251,98 USD), Sandisk (+ 8,88 Prozent auf 1.786,85 USD), Coherent (+ 7,79 Prozent auf 351,22 USD), Comfort Systems USA (+ 6,04 Prozent auf 1.881,18 USD) und Teradyne (+ 5,81 Prozent auf 443,14 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Carvana (-7,28 Prozent auf 70,09 USD), Charter A (-6,59 Prozent auf 144,10 USD), Constellation Brands A (-6,19 Prozent auf 130,56 USD), Align Technology (-5,60 Prozent auf 171,16 USD) und The Trade Desk A (-5,23 Prozent auf 13,40 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 23.606.020 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 4,701 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,31 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net