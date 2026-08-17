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S&P 500-Marktbericht

Schwacher Handel: S&P 500 notiert letztendlich im Minus

Schwacher Handel: S&P 500 notiert letztendlich im Minus

Der S&P 500 verzeichnete am ersten Tag der Woche Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Align Technology Inc.
148.35 EUR -7.05 EUR -4.54 %
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Carvana Co Registered Shs -A-
60.42 EUR -4.47 EUR -6.89 %
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Cerebras Systems Inc
251.98 USD 33.00 USD 15.07 %
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Charter Inc (A) (Charter Communications)
124.80 EUR -8.06 EUR -6.07 %
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Coherent Corp.
313.00 EUR 28.10 EUR 9.86 %
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Comfort Systems USA IncShs
1,547.00 EUR -6.00 EUR -0.39 %
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Constellation Brands Inc (A)
120.00 EUR 2.50 EUR 2.13 %
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First Republic Bank
0.00 USD 0.00 USD 75.0 %
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NVIDIA Corp.
195.08 EUR 0.58 EUR 0.30 %
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Sandisk Corp
1,520.00 EUR 100.00 EUR 7.04 %
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Teradyne Inc.
377.30 EUR 29.70 EUR 8.54 %
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The Trade Desk Inc (A)
11.51 EUR -0.69 EUR -5.66 %
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Under Armour Inc.
4.54 EUR -0.11 EUR -2.37 %
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Western Union Company
6.39 EUR 0.01 EUR 0.16 %
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Indizes
S&P 500
7,745.06 USD -40.70 USD -0.52 %
News | Analysen

Am Montag sank der S&P 500 via NYSE zum Handelsende um 0,52 Prozent auf 7.745,06 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 62,606 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,062 Prozent auf 7.780,97 Punkte an der Kurstafel, nach 7.785,76 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 7.790,68 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7.744,88 Punkten lag.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 17.07.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7.457,69 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, stand der S&P 500 bei 7.408,50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bei 6.449,80 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 12,93 Prozent zu Buche. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 7.816,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Cerebras Systems (+ 15,07 Prozent auf 251,98 USD), Sandisk (+ 8,88 Prozent auf 1.786,85 USD), Coherent (+ 7,79 Prozent auf 351,22 USD), Comfort Systems USA (+ 6,04 Prozent auf 1.881,18 USD) und Teradyne (+ 5,81 Prozent auf 443,14 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Carvana (-7,28 Prozent auf 70,09 USD), Charter A (-6,59 Prozent auf 144,10 USD), Constellation Brands A (-6,19 Prozent auf 130,56 USD), Align Technology (-5,60 Prozent auf 171,16 USD) und The Trade Desk A (-5,23 Prozent auf 13,40 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 23.606.020 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 4,701 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,31 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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11.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
03.08.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research

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