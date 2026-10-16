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Kursentwicklung im Fokus

Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag schwächer

Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag schwächer

Der S&P 500 gibt am fünften Tag der Woche nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
APA Corporation Registered Shs
42.45 EUR 1.22 EUR 2.97 %
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Cerebras Systems Inc
128.55 USD -13.62 USD -9.58 %
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Datadog Inc Registered Shs -A-
230.00 EUR -1.00 EUR -0.43 %
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Diamondback Energy Inc
172.94 EUR -1.80 EUR -1.03 %
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Honeywell Aerospace
139.90 EUR -1.20 EUR -0.85 %
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Kinder Morgan Inc (P)
28.99 EUR -0.14 EUR -0.48 %
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Moderna Inc
190.36 EUR -22.54 EUR -10.59 %
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Nisource Inc.
36.34 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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NVIDIA Corp.
190.38 EUR -3.76 EUR -1.94 %
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Seagate Technology
572.00 EUR -42.00 EUR -6.84 %
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Super Micro Computer Inc
28.00 EUR -2.28 EUR -7.53 %
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Twilio Inc (A)
225.60 EUR -14.40 EUR -6.00 %
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Western Union Company
5.54 EUR 0.19 EUR 3.47 %
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Indizes
S&P 500
7,642.22 USD -101.84 USD -1.32 %
News | Analysen

Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 1,10 Prozent leichter bei 7.658,79 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 64,267 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 7.757,09 Zählern und damit 0,168 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (7.744,06 Punkte).

Bei 7.651,91 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7.756,84 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der S&P 500 bereits um 1,97 Prozent nach. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 16.09.2026, einen Wert von 7.551,81 Punkten auf. Der S&P 500 stand noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, bei 7.533,77 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 16.10.2025, den Wert von 6.629,07 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 11,67 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 7.844,52 Punkte. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell Diamondback Energy (+ 3,57 Prozent auf 202,58 USD), Honeywell Aerospace (+ 3,53 Prozent auf 168,87 USD), Kinder Morgan (+ 3,52 Prozent auf 33,98 USD), APA (+ 3,47 Prozent auf 48,87 USD) und Nisource (+ 3,35 Prozent auf 42,63 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen Twilio A (-12,45 Prozent auf 239,37 USD), Moderna (-10,33 Prozent auf 212,08 USD), Super Micro Computer (-9,32 Prozent auf 31,82 USD), Cerebras Systems (-9,26 Prozent auf 129,00 USD) und Datadog A (-8,34 Prozent auf 244,05 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 14.064.109 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,746 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Aktien

Die First Republic Bank-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Mit 14,66 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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