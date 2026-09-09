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S&P 500-Kursverlauf

Schwacher Handel: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels schwächer

Schwacher Handel: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels schwächer

Schlussendlich zogen sich die Börsianer in New York zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Akamai Inc.
94.79 EUR 4.04 EUR 4.45 %
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Bath & Body Works
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Casey's General Stores Inc
552.80 EUR -92.00 EUR -14.27 %
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Charter Inc (A) (Charter Communications)
114.52 EUR -10.10 EUR -8.10 %
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Comcast Corp. (Class A)
21.02 EUR -1.56 EUR -6.89 %
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Datadog Inc Registered Shs -A-
192.40 EUR 13.40 EUR 7.49 %
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HCA Holdings Inc.
362.60 EUR 18.00 EUR 5.22 %
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Hewlett Packard Enterprise Co.
47.81 EUR 3.16 EUR 7.08 %
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Meta Platforms (ex Facebook)
561.30 EUR 34.80 EUR 6.61 %
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NortonLifeLock
25.26 EUR -0.71 EUR -2.73 %
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NVIDIA Corp.
192.26 EUR -1.62 EUR -0.84 %
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Vertiv Holdings
229.50 EUR -20.50 EUR -8.2 %
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Indizes
S&P 500
7,636.36 USD -37.16 USD -0.48 %
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Zum Handelsende tendierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0,48 Prozent schwächer bei 7.636,36 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 61,843 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,236 Prozent auf 7.655,38 Punkte an der Kurstafel, nach 7.673,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.624,16 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.660,68 Zählern.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, mit 7.757,64 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7.386,65 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.09.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6.512,61 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 11,34 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7.816,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten registriert.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Datadog A (+ 7,15 Prozent auf 225,27 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 6,55 Prozent auf 653,69 USD), Hewlett Packard Enterprise (+ 5,12 Prozent auf 58,90 USD), HCA (+ 4,93 Prozent auf 421,83 USD) und Akamai (+ 4,87 Prozent auf 110,75 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind hingegen Caseys General Stores (-14,24 Prozent auf 629,03 USD), Vertiv (-9,61 Prozent auf 262,89 USD), Charter A (-8,13 Prozent auf 133,89 USD), Comcast (-6,61 Prozent auf 24,59 USD) und Bath Body Works (-6,30 Prozent auf 17,71 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 20.089.308 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,769 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der S&P 500-Aktien

Die First Republic Bank-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Mit 13,03 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

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