Schwacher Handel: S&P 500 zum Handelsstart leichter

Kursverlauf

20.08.26 15:59 Uhr

Der S&P 500 kann seine Vortagesgewinne am vierten Tag der Woche nicht halten.

Der S&P 500 tendiert im NYSE-Handel um 15:57 Uhr um 0,30 Prozent tiefer bei 7.684,50 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 61,372 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der S&P 500 0,336 Prozent leichter bei 7.682,07 Punkten, nach 7.707,98 Punkten am Vortag.

Bei 7.679,11 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7.697,20 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche fiel der S&P 500 bereits um 1,36 Prozent zurück. Der S&P 500 lag vor einem Monat, am 20.07.2026, bei 7.443,28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7.432,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6.395,78 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 12,04 Prozent zu Buche. Bei 7.816,70 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 6.316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell CF Industries (+ 8,10 Prozent auf 128,66 USD), Coinbase (+ 6,74 Prozent auf 171,00 USD), Super Micro Computer (+ 4,37 Prozent auf 38,18 USD), Corteva (+ 3,73 Prozent auf 81,50 USD) und The Mosaic (+ 3,55 Prozent auf 23,02 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Advance Auto Parts (-20,70 Prozent auf 44,55 USD), Moderna (-16,33 Prozent auf 145,91 USD), Walmart (-8,60 Prozent auf 104,47 USD), Home Depot (-3,61 Prozent auf 285,70 EUR) und Synchrony Financial (-3,54 Prozent auf 76,80 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Walmart-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 6.900.433 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,550 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Titel

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,71 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net