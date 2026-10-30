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XETRA-Handel im Blick

Schwacher Handel: SDAX fällt am Mittag zurück

Schwacher Handel: SDAX fällt am Mittag zurück

Der SDAX verliert am Mittag an Boden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
23.85 EUR -0.05 EUR -0.21 %
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ASTA Energy Solutions
51.60 EUR -0.40 EUR -0.77 %
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ATOSS Software AG
91.20 EUR -0.90 EUR -0.98 %
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Carl Zeiss Meditec AG
35.50 EUR 0.70 EUR 2.01 %
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Fielmann AG
39.65 EUR 0.15 EUR 0.38 %
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HAMBORNER REIT
3.98 EUR -0.02 EUR -0.62 %
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Heidelberger Druckmaschinen AG
1.13 EUR -0.06 EUR -5.29 %
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KWS SAAT SE & Co. KGaA
66.10 EUR 0.20 EUR 0.30 %
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LPKF Laser & Electronics AG
10.40 EUR -0.60 EUR -5.45 %
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Mutares
26.60 EUR -0.35 EUR -1.30 %
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OHB SE
225.00 EUR -20.00 EUR -8.16 %
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PVA TePla AG
30.90 EUR -0.86 EUR -2.71 %
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SGL Carbon SE
5.46 EUR 0.06 EUR 1.11 %
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Sixt SE St.
74.35 EUR 0.15 EUR 0.20 %
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STO SE & Co. KGaA
104.40 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Indizes
SDAX
18,151.94 EUR -266.56 EUR -1.45 %
News | Analysen

Am Freitag sinkt der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA um 1,38 Prozent auf 18.163,81 Punkte. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 91,908 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,161 Prozent auf 18.388,85 Punkte an der Kurstafel, nach 18.418,50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18.144,19 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18.388,85 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 0,054 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 30.09.2026, wurde der SDAX mit 18.430,47 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 30.07.2026, stand der SDAX bei 18.462,31 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 30.10.2025, einen Wert von 16.855,85 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 4,66 Prozent nach oben. Bei 19.325,96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15.733,78 Zählern.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell ATOSS Software (+ 1,96 Prozent auf 93,70 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,61 Prozent auf 35,32 EUR), STO SE (+ 1,33 Prozent auf 106,60 EUR), Fielmann (+ 1,27 Prozent auf 39,75 EUR) und Sixt SE St (+ 1,15 Prozent auf 75,00 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen LPKF Laser Electronics (-8,48 Prozent auf 10,25 EUR), OHB SE (-8,20 Prozent auf 224,00 EUR), SGL Carbon SE (-6,25 Prozent auf 5,10 EUR), ASTA Energy Solutions (-5,56 Prozent auf 49,30 EUR) und PVA TePla (-5,22 Prozent auf 30,52 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 924.660 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 5,086 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentaldaten

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 2,34 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,67 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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Datum Rating Analyst
11:16 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
19.08.26 Heidelberger Druckmaschinen Buy Warburg Research
25.06.26 Heidelberger Druckmaschinen Buy Warburg Research
11.06.26 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research
20.05.26 Heidelberger Druckmaschinen Hold Warburg Research

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